Экономика
REGNUMЭксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат
Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
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с чего всё началось
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.Ведомостивчера в 11:49
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Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат
Коммерсантъвчера в 09:58
Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат
Rambler News Serviceвчера в 06:04
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Армия и оружие
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Шоу-бизнес
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Вести.Ru 11:17
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
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В Грозном загорелся торговый центр
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Путин прибыл в Ижевск в День оружейника
Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником.
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Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
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SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.
Cyber.sports.ru 10:18
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
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Huawei представил флагман без приложений Google
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Армия и оружие
В США заявили об изучении саудовской системы ПВО из-за атаки дронов
Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман в ходе пресс-конференции заявил, что американская сторона серьёзно изучает работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атакой дронов на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 14:13
Политика
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
Большинство стран Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:08
Шоу-бизнес
Екатерина Климова посетила Большой театр в откровенном черном платье
Актриса Екатерина Климова поразила всех своим появлением на публике в откровенном черном платье.
Дни24 05:02
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Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Матч ТВ 02:21
Спорт
Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону
Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
РИА Новости 07:10
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
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«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов
В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.
РБК 02:01
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Спорт
Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме
Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.
Ореанда-Новости 11:58
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Общество
Минтруд назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
В Министерстве труда и соцзащиты назвали условия для введения в России четырехдневной рабочей недели.
Известия 13:37
Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
Китайский онлайн-магазин JD.com опубликовал данные о процессоре AMD Ryzen 5 3500X.
iXBT.com 13:03
Наука
Предел массы нейтрино сократили вдвое
Международная группа ученых объявила о прорыве в измерении массы нейтрино, одной из самых распространенных, но все же неуловимых элементарных частиц в нашей Вселенной.
Индикатор 17 сентября в 10:37
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета вчера в 05:25
Происшествия
На приморских пограничников в Японском море напали браконьеры из КНДР
"Пограничники в районе банки (мели) Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством", — приводит заявление Центра общественных связей ФСБ РФ РИА Новости.
PrimaMedia.ru 17 сентября в 09:30
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
RT на русском 12:03