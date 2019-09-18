Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
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с чего всё началось
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится
 в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
Ведомостивчера в 11:49

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Эксперты назвали невозможным сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Ведомостивчера в 11:49

Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат

Коммерсантъвчера в 09:58

Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат

Rambler News Serviceвчера в 06:04

Экономисты признали невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат

Forbesвчера в 07:13

Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

РБКвчера в 06:28

России напророчили удлинение рабочей недели

Lenta.ruвчера в 09:00

Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен

ТАССвчера в 04:34
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
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Появились новые кадры с расстрелянным московским полицейским

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Вести.Ru 14:23
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Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником.
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Игры

Анонсировали Total War Saga: Troy

SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.
Cyber.sports.ru 10:18
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
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Huawei представил флагман без приложений Google

Коммерсантъ 13:21
Армия и оружие

В США заявили об изучении саудовской системы ПВО из-за атаки дронов

Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман в ходе пресс-конференции заявил, что американская сторона серьёзно изучает работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атакой дронов на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 14:13
Политика

Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу

Большинство стран Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:08
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Актриса Екатерина Климова поразила всех своим появлением на публике в откровенном черном платье.
Дни24 05:02
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Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов

Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
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Спорт

Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону

Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
РИА Новости 07:10
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов

В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
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Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
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Спорт

Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме

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Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото

Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Общество

Минтруд назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

В Министерстве труда и соцзащиты назвали условия для введения в России четырехдневной рабочей недели.
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Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X

Китайский онлайн-магазин JD.com опубликовал данные о процессоре AMD Ryzen 5 3500X.
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Предел массы нейтрино сократили вдвое

Международная группа ученых объявила о прорыве в измерении массы нейтрино, одной из самых распространенных, но все же неуловимых элементарных частиц в нашей Вселенной.
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Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
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На приморских пограничников в Японском море напали браконьеры из КНДР

"Пограничники в районе банки (мели) Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством", — приводит заявление Центра общественных связей ФСБ РФ РИА Новости.
PrimaMedia.ru 17 сентября в 09:30
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Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

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