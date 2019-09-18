с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.

Армия и оружие Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Политика Путин прибыл в Ижевск в День оружейника Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником.

Политика Россия предложила Украине продлить транзит газа На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Игры Анонсировали Total War Saga: Troy SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Армия и оружие В США заявили об изучении саудовской системы ПВО из-за атаки дронов Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман в ходе пресс-конференции заявил, что американская сторона серьёзно изучает работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атакой дронов на нефтяные объекты королевства.

Политика Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу Большинство стран Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Екатерина Климова посетила Большой театр в откровенном черном платье Актриса Екатерина Климова поразила всех своим появлением на публике в откровенном черном платье.

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.

Спорт Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.

Гаджеты Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.

Спорт Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.

Шоу-бизнес Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.

Общество Минтруд назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю В Министерстве труда и соцзащиты назвали условия для введения в России четырехдневной рабочей недели.

Гаджеты Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X Китайский онлайн-магазин JD.com опубликовал данные о процессоре AMD Ryzen 5 3500X.

Наука Предел массы нейтрино сократили вдвое Международная группа ученых объявила о прорыве в измерении массы нейтрино, одной из самых распространенных, но все же неуловимых элементарных частиц в нашей Вселенной.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.