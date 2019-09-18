Экономика
REGNUMЭксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат
Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.Ведомостивчера в 11:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат
Коммерсантъвчера в 09:58
Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат
Rambler News Serviceвчера в 06:04
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:22, Вашингтон
Кино
Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев
Интерфакс 09:59
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 17 сентября в 13:00
Политика
Россия обозначила позицию по контракту на транзит газа через Украину
Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза, заявил министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 11:07
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Авто
Toyota выпустила новый кабриолет для императора
Церемониальный автомобиль с открытым верхом, созданный на базе седана Toyota Century, изготовили специально для интронизации нового императора Японии.
Тарантас Ньюс 08:22
Политика
Путин назначил нового заместителя главы МИД России
10 сентября Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы МИД России, на его место был назначен Евгений Иванов.
RT на русском 09:57
Происшествия
В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры
В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.
BFM.ru 07:11
Гаджеты
Harman представила линейку Kardon Citation
HARMAN (дочка Samsung Electronics) представила в России новые акустические системы Harman Kardon Citation.
IT-World 08:37
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Спорт
Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону
Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
РИА Новости 07:10
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
Депутат Рады раскрыл детали «формулы Зеленского» по Донбассу
Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.
РИА Новости 08:45
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Политика
Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ 04:11
Наука
Берсерки объелись белены перед боем
Агрессивное поведение берсерков во время боя, возможно, вызывал прием белены черной (Hyoscyamus niger), а не отваров из мухоморов, как считалось ранее.
N+1 08:41
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Политика
В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 07:56
Путешествия
Отели Антальи проверят на безопасность
В целях снижения числа несчастных случаев с туристами власти Антальи обязали районных губернаторов создать инспекционные комиссии, которые будут проверять отели на безопасность.
Travel Russian News 09:54
Футбол
Теннисист Даниил Медведев признался, что начал болеть за «Зенит»
Медведев с отцом раньше поддерживали ФК «Ростов», но недавно теннисист побывал на «Газпром Арене» и получил в подарок майку «Зенита» с его фамилией и номером.
Петербургский дневник 08:28
Происшествия
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов
Российская газета 10:10