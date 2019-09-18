с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.

Политика Россия обозначила позицию по контракту на транзит газа через Украину Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Происшествия Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Авто Toyota выпустила новый кабриолет для императора Церемониальный автомобиль с открытым верхом, созданный на базе седана Toyota Century, изготовили специально для интронизации нового императора Японии.

Политика Путин назначил нового заместителя главы МИД России 10 сентября Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы МИД России, на его место был назначен Евгений Иванов.

Происшествия В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.

Гаджеты Harman представила линейку Kardon Citation HARMAN (дочка Samsung Electronics) представила в России новые акустические системы Harman Kardon Citation.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).

Общество «Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.

Спорт Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Политика Депутат Рады раскрыл детали «формулы Зеленского» по Донбассу Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.

Гаджеты Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.

Наука Берсерки объелись белены перед боем Агрессивное поведение берсерков во время боя, возможно, вызывал прием белены черной (Hyoscyamus niger), а не отваров из мухоморов, как считалось ранее.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».

Политика В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.

Путешествия Отели Антальи проверят на безопасность В целях снижения числа несчастных случаев с туристами власти Антальи обязали районных губернаторов создать инспекционные комиссии, которые будут проверять отели на безопасность.