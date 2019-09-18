Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
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с чего всё началось
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится
 в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
Ведомостивчера в 11:49

Подробнее о событии

Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

РБКвчера в 06:28

Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат

Коммерсантъвчера в 09:58

России напророчили удлинение рабочей недели

Lenta.ruвчера в 09:00

Экономисты признали невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат

Forbesвчера в 07:13

Эксперты назвали невозможным сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Ведомостивчера в 11:49

Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат

Rambler News Serviceвчера в 06:04

Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен

ТАССвчера в 04:34
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 06:23, Вашингтон
Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.
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НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Общество

Архангельск не попал в список городов с самыми высокомерными жителями

По данным федерального социологического опроса, проведённого в сентябре 2019 года независимым агентством Zoom market, самые высокомерные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани.
Rusnord вчера в 01:50
Экономика

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Происшествия

Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Экономика

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

РБК 02:01
Происшествия

Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова

Полиция задрежала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова у его дома в Москве, сообщил на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Ведомости 06:15
Политика

Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

Эхо Москвы вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы

Медики определились с дальнейшим лечением актрисы Заворотнюк, информируют СМИ.
Телепрограмма 03:50
Политика

Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе

Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Армия и оружие

Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО

Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
Профиль вчера в 01:39
Здоровье

Онколог оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России

Онколог Владимир Алешин оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России.
Дни24 00:53
Единоборства

Нурмагомедов сфотографировался с Бекхэмом

News.ru 03:35
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Здоровье

В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»

В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.
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Политика

Кремль ознакомился с обращением Звягинцева к Путину о деле Устинова

Кремль ознакомился с обращением режиссера Андрея Звягинцева к президенту РФ Владимиру Путину о деле актера Павла Устинова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

Убившего свою сестру создателя сервиса LinguaLeo отправят на лечение

ТАСС вчера в 15:39
Происшествия

Россиянка с двухлетним ребенком провалилась в яму с кипятком

Lenta.ru вчера в 05:57
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Здоровье

Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
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Происшествия

В Сыктывкаре начали оглашать приговор Елене Шабаршиной

ИА БНК вчера в 07:36
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Политика

Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Экономика

Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен

Россияне чувствуют, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают, и более высокими темпами, чем утверждает официальная статистика.
РБК вчера в 17:02
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 05:02
Космос

Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
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Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК 17 сентября в 11:19
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