Экономика
REGNUMЭксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат
Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
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с чего всё началось
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.Ведомостивчера в 11:49
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Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат
Коммерсантъвчера в 09:58
Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат
Rambler News Serviceвчера в 06:04
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:58, Вашингтон
Политика
Трамп определился с новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
Евразия Daily вчера в 11:36
Происшествия
Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
RT на русском 03:41
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Футбол
Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча с дортмундской «Боруссией» (0:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов поставил лайк в Instagram под репликой с призывом уволить главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.
Спорт-Экспресс 03:02
Армия и оружие
В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией
Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.
Газета.Ru 01:11
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском 17 сентября в 23:00
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.
Газета.Ru 04:05
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что является фригидной
Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.
Дни24 вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика
Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников
Российская газета 04:43
Политика
Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44
Общество
Опрос: большинство россиян считает премии на работе лучшей мотивацией
Больше всего в составе социального пакета работающие россияне хотели бы видеть льготные путевки для себя и детей (47%), а также ДМС (45%).
ТАСС 01:27
Футбол
«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции
В самом начале второй половины матча иранец понял, что продолжить игру он не может.
KM.ru 17 сентября в 15:24
Политика
Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин
США покупают в России ракетные двигатели по завышенной в три раза цене.
РИА Новости вчера в 06:23
Общество
Татуированный лысый кот пропал на Урале
На Урале пропал татуированный лысый кот породы сфинкс по кличке Бес. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в четверг, 19 сентября.
Известия вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Шоу-бизнес
Навка подтвердила участие мужа Заворотнюк на шоу в Петербурге
Фигуристка Татьяна Навка напомнила в своем аккаунте Instagram о том, что с 31 октября по 4 ноября в петербургском спорткомплексе «Юбилейный» пройдет шоу на льду «Аленький цветочек».
АБН вчера в 02:15
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Наука
Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.
Известия вчера в 21:29
Происшествия
Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве
Украинские правоохранительные органы опубликовали видео, на котором запечатлен момент задержания военнослужащего ВСУ Алексея Белько.
Газета.Ru вчера в 16:42
Хоккей
Мальцев оформил потрясающий гол в ворота «Рейнджерс»
Чемпионат вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Наука
Предел массы нейтрино сократили вдвое
Международная группа ученых объявила о прорыве в измерении массы нейтрино, одной из самых распространенных, но все же неуловимых элементарных частиц в нашей Вселенной.
Индикатор 17 сентября в 10:37
Футбол
Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы
Вести.Ru вчера в 19:40