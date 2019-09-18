с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.

Политика Трамп определился с новым советником по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.

Политика НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова» НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».

Футбол Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча с дортмундской «Боруссией» (0:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов поставил лайк в Instagram под репликой с призывом уволить главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

Армия и оружие В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Политика Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева призналась, что является фригидной Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Политика Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

Общество Опрос: большинство россиян считает премии на работе лучшей мотивацией Больше всего в составе социального пакета работающие россияне хотели бы видеть льготные путевки для себя и детей (47%), а также ДМС (45%).

Футбол «Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции В самом начале второй половины матча иранец понял, что продолжить игру он не может.

Политика Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин США покупают в России ракетные двигатели по завышенной в три раза цене.

Общество Татуированный лысый кот пропал на Урале На Урале пропал татуированный лысый кот породы сфинкс по кличке Бес. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в четверг, 19 сентября.

Шоу-бизнес Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.

Общество В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.

Шоу-бизнес Навка подтвердила участие мужа Заворотнюк на шоу в Петербурге Фигуристка Татьяна Навка напомнила в своем аккаунте Instagram о том, что с 31 октября по 4 ноября в петербургском спорткомплексе «Юбилейный» пройдет шоу на льду «Аленький цветочек».

Происшествия К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.

Наука Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.

Происшествия Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве Украинские правоохранительные органы опубликовали видео, на котором запечатлен момент задержания военнослужащего ВСУ Алексея Белько.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.