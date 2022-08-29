«Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15 процентов, а в России — на 30 процентов. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», — заявил ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.