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Эксперты из НТИ предсказали, что кофе в России подорожает на 30%

«Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15 процентов, а в России — на 30 процентов. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», — заявил ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.
Lenta.ru
Чарный отметил, что на этом фоне центр выращивания кофе сместился во Вьетнам, где урожай невысок.
Комсомольская правда
«В переводе на рубли стоимость пачки 1 килограмм выходит уже 1 тысячу рублей», — рассказал эксперт.
Lenta.ru
Чарный считает, что подорожание кофе приведет к росту спроса на более дешевые варианты и заменители кофе, например, из цикория, а арабика станет напитком премиум-класса.
Афанасий-бизнес

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