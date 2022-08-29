«Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15 процентов, а в России — на 30 процентов. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», — заявил ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.
ФСБ установила личность участника «украинской диверсионно-террористической группы», который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной — это гражданин Украины Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений на систему Swift, а также включения большего числа людей и организаций в "стоп-лист", рассказал в интервью немецкому изданию Welt эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.