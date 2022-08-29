"Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году", - рассказал ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.
Ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений на систему Swift, а также включения большего числа людей и организаций в "стоп-лист".
Читатели The Telegraph отреагировали на новость о поломке новейшего авианосца Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») у берегов Англии вскоре после отплытия из Портсмута.
Действующая глава МИД Британии Лиз Трасс раздражает Белый дом своей прямолинейностью и максимализмом, в случае ее избрания на пост премьер-министра страны отношения между Лондоном и Вашингтоном могут ухудшиться.
ФСБ установила личность участника «украинской диверсионно-террористической группы», который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной — это гражданин Украины Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшем будущем человечеству необходимо использовать нефть и газ, так как в случае отказа от этих источников энергии цивилизацию может ждать крах.