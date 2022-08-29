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Эксперты из НТИ предсказали, что кофе в России подорожает на 30%

Причиной роста цен станут проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и Азии.
Lenta.ru
"Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году", - рассказал ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.
РИА Новости
Чарный отметил, что на этом фоне центр выращивания кофе сместился во Вьетнам, где урожай невысок.
Комсомольская правда
Чарный считает, что подорожание кофе приведет к росту спроса на более дешевые варианты и заменители кофе, например, из цикория, а арабика станет напитком премиум-класса.
Афанасий-бизнес

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