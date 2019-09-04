Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты из Азии выступили за привлечение инвестиций на Дальний Восток

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Эксперт добавил, что российские поставки в Китай должны быть диверсифицированы на фоне замедления темпов экономического роста в этой стране и падении спроса на нефть. России нужно предложить Китаю товары, востребованные внутри страны.
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Где-то между Японией и Индией

Коммерсантъ Приложения01:15

Эксперты из Азии выступили за привлечение инвестиций на Дальний Восток

REGNUM00:55

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