Экономика
REGNUMЭксперты из Азии выступили за привлечение инвестиций на Дальний Восток
Эксперт добавил, что российские поставки в Китай должны быть диверсифицированы на фоне замедления темпов экономического роста в этой стране и падении спроса на нефть. России нужно предложить Китаю товары, востребованные внутри страны.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 06:38
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском 02 сентября в 14:04
Здоровье
За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз
Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.
Российская газета вчера в 22:31
Культура
Александринская роза. Актриса Нина Ургант отмечает 90-летие
В этом году актриса отмечает еще один юбилей: 65 лет назад, в 1954 году, она дебютировала в кино, сыграв в комедии Надежды Кошеверовой и Александра Ивановского «Укротительница тигров».
Санкт-Петербургские ведомости 00:30
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости вчера в 10:58
Происшествия
В Воронеже самолет готовится к аварийной посадке из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в аэропорту Воронежа из-за проблем со стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:06
Здоровье
Названы 5 лучших антиоксидантов для избавления печени от токсинов
Цитрусовые – один из лучших источников витамина C и антиоксидантов, благодаря которым улучшается фильтрация печени и ускоряется выведение токсинов, пишет «Медик Форум».
Волгоградская правда вчера в 23:07
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Авто
Стекло разбито, а за пленку оштрафовали... Как так-то?!
Ночью в машине разбили переднее боковое стекло с водительской стороны.
За рулем 01:06
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Футбол
Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы
Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили 234,82 миллиона евро на трансферы летом текущего года.
Lenta.ru вчера в 08:36
Общество
Подземный археологический музей построят в Кремле
Подземный археологический музей появится на территории Кремля. Экспертизу проекта строительства одобрили в Главгосэкспертизе России.
Вечерняя Москва вчера в 10:26
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU вчера в 06:41
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Авто
Great Wall запустил производство нового пикапа P-Series
Мировой дебют серийной версии нового флагманского пикапа Great Wall P-Series состоится 5 сентября на международном автосалоне в Чэнду.
Новые автомобили вчера в 03:40
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек
Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.
ТАСС 00:47
Происшествия
Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали
"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Футбол
Роберто Морено готов уйти из сборной Испании ради Луиса Энрике
Главный тренер сборной Испании Роберт Морено настаивает, что уйдет с должности, если Луис Энрике когда-нибудь захочет вернуться.
Спорт-Экспресс вчера в 21:06
Культура
В Казахстане предложили создать электронную библиотеку писателей Азии
Общую электронную библиотеку писателей Азии предложил создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 4 сентября агентство «Казинформ».
REGNUM 01:06