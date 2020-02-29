Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты: коронавирус помог обнаружить проблему с продуктами

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Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных регионов РФ, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали

Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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В Ark: Survival Evolved начались бесплатные выходные

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Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
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Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

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«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб

Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Коммерсантъ 19:38
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 13:28
Армия и оружие

Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали

Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб.
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Худшее впереди: как коронавирус ударил по мировой экономике

Коронавирус сегодня нанес ощутимый удар по мировым рынкам. Американские фондовые биржи рекордно падают, российские — идут за ними.
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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек

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Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi.
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Британия попыталась перехватить российский Ту-95

ВВС Великобритании подняли по тревоге по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за замеченного недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.
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МИР 24 05:38
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Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли

Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
ToDay News Ufa вчера в 02:49
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