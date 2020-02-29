Экономика
РИА НовостиЭксперты: коронавирус помог выявить проблему с продуктами
Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных российских регионов, заявил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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Происшествия
Дело о гибели двух человек в бане в Москве возьмут под особый контроль
Расследование дела о гибели двух человек в банном комплексе в Москве под личный контроль возьмет исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СК России по городу.
Политика
Украина отказалась праздновать День Победы
Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая, об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
Общество
АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Общество
Женевский автосалон отменили из-за коронавируса
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Армия и оружие
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе
ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
Наука
Продемонстрирована роль поперечного свода стопы
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Политика
Песков: Путин и Эрдоган встретятся в Москве
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта саммита по Идлибу с участием Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Энергетика
SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии
Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Экономика
Деловые настроения в малом бизнесе Китая рухнули в феврале
Деловые настроения компаний малого и среднего бизнеса в Китае упали до рекордно низкого уровня в феврале, поскольку новый коронавирус нанес тяжелый удар по второй по величине экономике мира, отражая проблемы, стоящие перед Пекином, если он хочет сохранить высокие уровни роста, пишет издание South China Morning Post.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Кино
Представлены постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Главные роли в экранизации исполнили актриса Милла Йовович и актер Тони Джаа. Именно они были изображены на первых постерах.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2744
В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число скончавшихся от пневмонии составляет 12 человек, количество инфицированных за все время достигло 480, из них 262 выздоровели.
Музыка
Белоруссию на «Евровидении-2020» представит группа VAL
Группа VAL стала победителем финала национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020" в Белоруссии, который транслировал телеканал "Беларусь 1".
Происшествия
Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали
Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Экономика
Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Происшествия
У матери вырвали ребенка из рук на улице в Благовещенске
Судя по кадрам, к женщине с ребенком подбежал мужчина, распылил неизвестное вещество, а после борьбы вырвал ребенка и убежал.