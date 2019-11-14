Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.

с чего всё началось

Выплаты при рождении третьего ребенка в некоторых субъектах составят сотни тысяч рублей. Их можно потратить на покупку недвижимости, автомобиля или образование ребенка. Но демографическую ситуацию большие деньги не спасут, считают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.

Эксперты: материнский капитал не спасет от убыли населения

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