Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты: материнский капитал не спасет от убыли населения

Выплаты при рождении третьего ребенка в некоторых субъектах составят сотни тысяч рублей. Их можно потратить на покупку недвижимости, автомобиля или образование ребенка. Но демографическую ситуацию большие деньги не спасут, считают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.
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с чего всё началось

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.
ТАСС15 ноября в 23:09

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Неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Аргументы и Фактывчера в 03:11

Эксперты: материнский капитал не спасет от убыли населения

Газета.Ru14 ноября в 09:56

Неиспользованный маткапитал проиндексируют в 2020 году

News.ru15 ноября в 23:49

В России средства материнского капитала проиндексируют с начала 2020 года

REGNUM15 ноября в 23:36

ПФР: неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ФедералПресс15 ноября в 23:28

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

ТАСС15 ноября в 23:09

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ТК Звездавчера в 03:09
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Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Discover24 15 ноября в 02:57
Армия и оружие

СМИ: британские командиры скрывали преступления своих солдат в Афганистане

РИА Новости 14:23
Политика

В Белоруссии закончилось голосование на парламентских выборах

Голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, заявили в Центризбиркоме республики.
Московский Комсомолец 12:22
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Происшествия

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
RT на русском 12:43
Энергетика

Польша нашла замену российскому газу

Вожняк подсчитал, что портфель СПГ и производство в Северном море вкупе даст около 4 миллиардов кубометров.
ТВ Центр 15 ноября в 07:48
Автоспорт

Ферстаппен выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Бразилии

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выиграл этап Гран-при "Формулы-1", который прошел в Бразилии.
Газета.Ru 14:14
Футбол

Роналду ответил на вопрос о конфликте с Сарри

Metaratings 13:43
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Газета.Ru 12:35
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Общество

«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области

В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Взгляд.ру 13:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева скрывает суровую правду от сына Жанны Фриске

На днях разгорелся новый скандал вокруг двух известных телеведущих Дмитрия Шепелева и Леры Кудрявцевой.
Российский Диалог 12:28
Политика

В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью «Европейской правде», что Украине нужно придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:51
Футбол

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

REGNUM 11:25
Космос

Аппарат для посадки на Марс протестировали в Китае

Специалисты Китайского национального космического управления провели испытание устройства для посадки на поверхность Марса.
iReactor вчера в 07:24
Наука

Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу

Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.
РЕН ТВ вчера в 22:23
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
RT на русском вчера в 13:23
Армия и оружие

Турция обвинила курдов в освобождении 800 террористов в Сирии

Евразия Daily 10:36
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

В товарищеском матче против "Краснодара" - бывшего клуба хавбека - желто-синие потерпели поражение со счетом 0:1.
Газета.Ru 14:17
Здоровье

Названы самые полезные продукты для суставов

Известия вчера в 23:58
Футбол

Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору

Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
ProstoProSport 08:04
Футбол

«Бавария» отказалась продавать Комана в «Манчестер Сити»

По имеющейся информации, в услугах 23-летнего француза был заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, но немецкий клуб отказался даже начинать переговоры о возможном трансфере.
Metaratings 12:50
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Футбол

Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM 02:44
Футбол

Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Косово уступила национальной команде Англии со счётом 0:4. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри».
Чемпионат 14:17
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Общество

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
РИА Новости 02:48
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