Экономика
Газета.RuЭксперты: материнский капитал не спасет от убыли населения
Выплаты при рождении третьего ребенка в некоторых субъектах составят сотни тысяч рублей. Их можно потратить на покупку недвижимости, автомобиля или образование ребенка. Но демографическую ситуацию большие деньги не спасут, считают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.
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с чего всё началось
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.ТАСС15 ноября в 23:09
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В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы
ТАСС15 ноября в 23:09
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