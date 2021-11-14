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Эксперты микрофинансовых компаний составили портрет типичного российского заемщика

Среднестатистический заемщик российских микрофинансовых организаций является городским жителем до 35, работает в сфере услуг или розничной торговли и получает зарплату до 50 тыс. рублей.
Газета.Ru
Оформляющие ссуды россияне проживают в региональных центрах и маленьких городах, указали в СРО "МиР".
РИА Новости
Однако среди заемщиков встречаются и занятые в сельском хозяйстве или пищевой промышленности, сообщила компания Webbankir.
РИА Новости
В среднем россияне берут микрозаймы в 10 тысяч рублей сроком до 23 дней, следует из расчетов агентства на основе данных компаний.
ПРАЙМ

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