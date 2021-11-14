Газета.RuЭксперты микрофинансовых компаний составили портрет типичного российского заемщикаСреднестатистический заемщик российских микрофинансовых организаций является городским жителем до 35, работает в сфере услуг или розничной торговли и получает зарплату до 50 тыс. рублей.Газета.RuОформляющие ссуды россияне проживают в региональных центрах и маленьких городах, указали в СРО "МиР".РИА НовостиОднако среди заемщиков встречаются и занятые в сельском хозяйстве или пищевой промышленности, сообщила компания Webbankir.РИА НовостиВ среднем россияне берут микрозаймы в 10 тысяч рублей сроком до 23 дней, следует из расчетов агентства на основе данных компаний.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильФАНПодробнее о событииАналитики МФО составили портрет типичного российского заемщикаФАН04:14Эксперты микрофинансовых компаний описали типичного российского заемщикаРИА Новости01:06Самое цитируемоеЭксперты микрофинансовых компаний составили портрет типичного российского заемщикаГазета.Ru01:56В микрофинансовых организациях рассказали, кто чаще всего берет займы. Каков средний портрет должника в РоссииТУТ НЬЮС02:22В МФО описали портрет среднестатистического заёмщикаNews.ru02:11В микрофинансовых компаниях РФ составили портрет типичного заемщикаРЕН ТВ03:27Типичного заемщика микрофинансовых организаций описали аналитикиПрофиль01:44Микрофинансовые компании рассказали, что чаще всего к ним обращаются мужчины до 35 летПРАЙМ01:01Показать ещёОценить25Поделиться