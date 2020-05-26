Мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-15% по сравнению с прошлым годом - до 86-91 млн баррелей в сутки.

Эксперты: мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-15%

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