Энергетика
ТАССЭксперты: мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-15%
Мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-15% по сравнению с прошлым годом - до 86-91 млн баррелей в сутки.
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Футбол
Французские сенаторы предложили поправки в закон, чтобы доиграть нынешний сезон
6 французских сенаторов предложили внести поправки в положение о борьбе с пандемией коронавируса, одна из них касается возобновления досрочно завершенного сезона Лиги 1. Поправка предлагает разрешить спортивным федерациям и лигам возобновить профессиональные соревнования, чтобы завершить сезон-2019/20, если позволят эпидемиологические условия и при одобрении научного комитета.
Sports.ru 17:44
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Пару дней назад в сети появилась информация о том, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков приняли решение развестись.
Popcake 01:57
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ
Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:56
Наука
Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых
В ходе научных исследований ученые доказали, что люди, пережившие клиническую смерть, практически все имели одинаковый опыт.
ToDay News Ufa 07:04
Экономика
Структура Искандара Махмудова стала крупным землевладельцем
В опубликованный сегодня рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли, по версии BEFL, вошла компания «Косминвест», под контролем которой около 100 тыс. га земли.
Коммерсантъ 13:26
Кино
Фильм «Сияние» Стэнли Кубрика стал лучшей экранизацией Стивена Кинга
Лучшей в истории экранизацией американского писателя Стивена Кинга стал фильм «Сияние», снятый Стэнли Кубриком.
Невские Новости вчера в 08:42
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Общество
В Роспотребнадзоре обозначили длительность масочного режима в России
В ближайшие месяц или два требование об обязательном ношении масок будет сохранять свою силу, сообщила в понедельник, 25 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 10:02
Наука
Хиральность биологических молекул связана с космическими лучами
Хиральность биологических молекул напрямую связана с космическими лучами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:35
Общество
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки.
Lenta.ru 16:47
Общество
Мишустин призвал россиян не спешить на отдых за границу
Председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой пока не планировать отдых за рубежом.
КМВ Новости 09:11
Игры
Опубликованы новые скриншоты фанатской игры Fallout 4: New Vegas
CyberSport.ru вчера в 06:33
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Общество
Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США
Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ФАН 05:58
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог объяснила, что перечисленные препараты создают в организме благоприятную среду для коронавируса, отчего инфекция легче проникает в легкие и приводит к пневмонии и поражению альвеол.
URA.Ru вчера в 17:31
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новые Ведомости 04:51
Общество
Организованный детский отдых будет очень ограниченным
Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.
Коммерсантъ 18:24
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Общество
«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 20:04