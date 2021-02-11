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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты: на заседании в пятницу ЦБ зафиксирует текущую ключевую ставку

На завтрашнем заседании члены совета директоров Центробанка будут вынуждены сделать непростой выбор по динамике ключевой ставки. С одной стороны, инфляция ускорилась, и ставку можно повышать. А с другой, экономика России нуждается в динамичном восстановлении и нужна низкая стимулирующая ставка.В источнике
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