Эксперты: на заседании в пятницу ЦБ зафиксирует текущую ключевую ставку
На завтрашнем заседании члены совета директоров Центробанка будут вынуждены сделать непростой выбор по динамике ключевой ставки. С одной стороны, инфляция ускорилась, и ставку можно повышать. А с другой, экономика России нуждается в динамичном восстановлении и нужна низкая стимулирующая ставка.В источнике
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Эксперты: Банк России сохранит действующую ставку вопреки росту инфляции
Финансовая газета9 февраля в 05:34