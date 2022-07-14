Будьте в Плюсе

Эксперты назвали 3 фактора, которые определят «поворотный пункт» кризиса

Основные риски с высокой долей вероятности реализуются в третьем-четвертом квартале 2022 года, уточнил РБК руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, один из авторов материала Дмитрий Белоусов.
РБК
Сегодня платежный баланс формируется исходя из того, что физический объем экспорта резко сокращается, а переадресовать объем поставок энергоносителей, которые традиционно шли в ЕС, на другие направления сразу не получится, отметил Белоусов.
РБК
Однако Банк России 11 июля сообщил, что профицит текущего счета платежного баланса в первом полугодии 2022 года составил $138,5 млрд, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
РБК
В мае 2022 года уровень безработицы в России снизился до 3,9% против 4% месяцем ранее, что стало историческим минимумом, однако уже в июне министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о росте напряженности на рынке труда.
РБК

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