Основные риски с высокой долей вероятности реализуются в третьем-четвертом квартале 2022 года, уточнил РБК руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, один из авторов материала Дмитрий Белоусов.
Сегодня платежный баланс формируется исходя из того, что физический объем экспорта резко сокращается, а переадресовать объем поставок энергоносителей, которые традиционно шли в ЕС, на другие направления сразу не получится, отметил Белоусов.
Однако Банк России 11 июля сообщил, что профицит текущего счета платежного баланса в первом полугодии 2022 года составил $138,5 млрд, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
В мае 2022 года уровень безработицы в России снизился до 3,9% против 4% месяцем ранее, что стало историческим минимумом, однако уже в июне министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о росте напряженности на рынке труда.
По словам высокопоставленного источника «Известий», знакомого с ходом процесса, на прошедшем в июне саммите в Пекине члены БРИКС «серьезно» обсуждали вступления Саудовской Аравии, а относительно Турции и Египта вопрос не поднимался, хотя эти страны «изучают возможность присоединиться уже несколько лет».
Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в воспрепятствовании вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины не выдерживают критики, США таким образом стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка, заявило посольство России в Вашингтоне.
После завершения специальной операции на Украине у российского президента Владимира Путина есть три пути, пишет обозреватель американской газеты The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах (David Lingelbach).