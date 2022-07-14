РБКЭксперты назвали 3 фактора, которые определят «поворотный пункт» кризисаДальнейшее изменение параметров состояния российской экономики будет происходить под влиянием нескольких факторов, полагают в ЦМАКП.РБКОсновные риски с высокой долей вероятности реализуются в третьем-четвертом квартале 2022 года, уточнил РБК руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, один из авторов материала Дмитрий Белоусов.РБКДругой фактор - масштаб «импорта инфляции» с продовольственных и сырьевых рынков.Московский КомсомолецРечь идет о соотношении между расходами компаний на инвестиции или на труд, а внутри последних — на поддержание реальной оплаты труда или же занятости, следует из материалов ЦМАКП.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКLive24Вятка-На-СетиSIA.ruПодробнее о событииКульминация еще не достигнута: 4 фактора, которые определят «поворотный пункт» кризиса в РоссииВятка-На-Сети01:55Эксперты назвали 3 фактора, которые определят «поворотный пункт» кризисаРБК00:00Самое цитируемоеВ России эксперты назвали факторы для наступления «поворотного пункта» кризисаLive2402:41Эксперты выделили три фактора, которые определят «поворотный пункт» кризисаИА SM-News02:11Эксперты рассказали о факторах, которые определят «поворотный пункт» кризисаЦентральная Служба Новостей02:58Аналитики назвали факторы, которые могут определить «поворотную точку» экономического кризиса в РФОреанда-Новости01:42РБК: названо 3 фактора, которые определят «поворотный пункт» кризисаМосковский Комсомолец01:28Показать ещёОценить24Поделиться