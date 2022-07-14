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Эксперты назвали 3 фактора, которые определят «поворотный пункт» кризиса

Дальнейшее изменение параметров состояния российской экономики будет происходить под влиянием нескольких факторов, полагают в ЦМАКП.
РБК
Основные риски с высокой долей вероятности реализуются в третьем-четвертом квартале 2022 года, уточнил РБК руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, один из авторов материала Дмитрий Белоусов.
РБК
Другой фактор - масштаб «импорта инфляции» с продовольственных и сырьевых рынков.
Московский Комсомолец
Речь идет о соотношении между расходами компаний на инвестиции или на труд, а внутри последних — на поддержание реальной оплаты труда или же занятости, следует из материалов ЦМАКП.
РБК

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Кульминация еще не достигнута: 4 фактора, которые определят «поворотный пункт» кризиса в России
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Эксперты назвали 3 фактора, которые определят «поворотный пункт» кризиса
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