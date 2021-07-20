Продолжающаяся третья волна пандемии в России и вводимые в регионах ограничения на работу бизнеса обойдутся российской экономике в 0,1–0,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год без учета третьей волны, оценили экономисты, опрошенные РБК.
Снижение реального совокупного потребления в результате спада финансовых потоков (с учетом инфляции) в тех секторах, на которых отразились антиковидные ограничения, составляет примерно 2% относительно потенциала.
Продолжающаяся третья волна пандемии в России и вводимые в регионах ограничения на работу бизнеса обойдутся российской экономике в 0,1–0,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год без учета третьей волны, оценили экономисты, опрошенные РБК.
Предложение экспертов ТПУ заключается в том, чтобы снижать затраты энергоресурсов во время гидрокрекинга - переработки высококипящих нефтяных фракций для получения топлива на нефтеперерабатывающем заводе.