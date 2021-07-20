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Экономика

Эксперты назвали цену ограничений для экономики в третью волну COVID-19

Продолжающаяся третья волна пандемии в России и вводимые в регионах ограничения на работу бизнеса обойдутся российской экономике в 0,1–0,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год без учета третьей волны, оценили экономисты, опрошенные РБК.
РБК
Снижение реального совокупного потребления в результате спада финансовых потоков (с учетом инфляции) в тех секторах, на которых отразились антиковидные ограничения, составляет примерно 2% относительно потенциала.
ПРАЙМ
"Мысленный эксперимент с сохранением подобной глубины спада в описанных секторах на протяжении месяца дает эффект около 0,1% для годового ВВП", — отметил эксперт.
ПРАЙМ
Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин отметил, что еще одной причиной спада реального потребления домохозяйств может быть возобновление туристического потока за рубеж.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Эксперты назвали цену ограничений для экономики в третью волну COVID-19

Продолжающаяся третья волна пандемии в России и вводимые в регионах ограничения на работу бизнеса обойдутся российской экономике в 0,1–0,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год без учета третьей волны, оценили экономисты, опрошенные РБК.
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