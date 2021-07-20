«ПСМА Рус» наладит поставки автомобилей и двигателей в Европу

Напомним, на сегодняшний день Stellantis уже запустил несколько ключевых производственных проектов в России на калужском заводе и увеличил объемы производства на 200% в первом полугодии 2021 года.