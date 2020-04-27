Коронавирус
Primpress.ruУченые назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России
Ученые из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) проанализировали данные и представили конкретные даты окончания эпидемии нового коронавируса в разных странах, в том числе и в России, сообщает PRIMPRESS. Отчет на эту тему составила лаборатория инноваций данного университета.
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