Наука
News.ruУчёные назвали опасное свойство сахара
Учёные из Университета Альберты (Канада) выяснили, что употребление сахара повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника, а также увеличивает вероятность возникновения болезней Паркинсона и Альцгеймера.
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с чего всё началось
"Наше исследование показывает, что пагубные последствия могут проявиться даже в том случае, если вы едите пищу с повышенным содержанием сахара в течение недолгого времени", - прокомментировала Карен Мэдсен, один из авторов исследования, диетолог из Альбертского университета (Канада).ТАСС Наука 05:01
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