с чего всё началось

Учёные из Университета Альберты (Канада) выяснили, что употребление сахара повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника, а также увеличивает вероятность возникновения болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Гаджеты Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».

Политика Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.

Политика Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы Белоруссия считает, что в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы необходимо внести изменения, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту республики Александру Лукашенко.

Здоровье В Китае отмечены два случая легочной чумы Двум пациентам в Китае был поставлен диагноз «чума», причем болезнь протекает у них в легочной форме, самой опасной не только для больного, но и для окружающих.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Политика Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Здоровье В Волгограде проверяют онкоцентр после скандала с платной операцией Внеплановые проверки начались в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере после скандала, когда за бесплатную онкооперацию у многодетной матери потребовали 25 тысяч рублей.

Авто Стартовали российские продажи обновленного Subaru Forester В эту среду, 13 ноября, российские дилеры японской марки Subaru начали принимать заказы на обновленную версию кроссовера Forester.

Общество Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.