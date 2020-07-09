Отмена пособий по безработице в Соединенных Штатов может значительно пошатнуть и даже разрушить экономику государства, сообщает издание CNN, ссылаясь на слова экспертов в данной области. В настоящее время американские власти платят гражданам пособия в размере 600 долларов каждую неделю.

Общество После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.

Футбол Защитник «Динамо» Морозов извинился за ошибку в матче с «Уралом» Защитник "Динамо" Григорий Морозов извинился за свою ошибку в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против "Урала" (1:2).

Футбол Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут без зрителей Сезон в Лиге чемпионов возобновится с оставшихся матчей 1/8 финала, которые пройдут там, где должны были пройти изначально.

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 15

Общество Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека. 1,3K

Авто Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация. 10

Политика Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются. 41

Армия и оружие В Британии заявили о военном «предупреждении» России Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express. 232

Шоу-бизнес Видео отдыха Прилучного с Карпович попало в Сеть Отдыхающая в Ялте вместе с детьми артиста пара попала на камеры в местном аквапарке. Издание Super опубликовало видео с их участием. 3

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель.

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 118

Общество В Горном Алтае умер зараженный коронавирусом ветеран ВОВ Еще один пациент, зараженный коронавирусом, умер в Республике Алтай За сутки в регионе выявлено 44 новых случая инфицирования В июне у него диагностировали коронавирус.

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». 20

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 1

Политика Кандидат в президенты США Джо Байден преклонил колено Кандидат от демократической партии на выборах в США Джо Байден проявил солидарность с протестующими против расизма. 10