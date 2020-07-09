Политика
Комсомольская правдаЭксперты назвали главную угрозу для экономики США
Отмена пособий по безработице в Соединенных Штатов может значительно пошатнуть и даже разрушить экономику государства, сообщает издание CNN, ссылаясь на слова экспертов в данной области. В настоящее время американские власти платят гражданам пособия в размере 600 долларов каждую неделю.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Общество
После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе
Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
Футбол
Защитник «Динамо» Морозов извинился за ошибку в матче с «Уралом»
Защитник "Динамо" Григорий Морозов извинился за свою ошибку в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против "Урала" (1:2).
Спорт-Экспресс вчера в 17:03
Футбол
Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут без зрителей
Сезон в Лиге чемпионов возобновится с оставшихся матчей 1/8 финала, которые пройдут там, где должны были пройти изначально.
Metaratings вчера в 12:45
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Российская газета вчера в 23:02
Общество
МВД намерено внести изменения в бланки водительских прав и ПТС
МВД России намерено внести изменения в бланки водительских прав, свидетельств о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС).
UfacityNews.ru 08 июля в 01:50
Общество
Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров
У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости вчера в 04:58
Общество
На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно
На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно.
Аргументы и Факты - Ямал 01:58
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Известия вчера в 15:59
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
В Кировской области при взрыве газовоздушной смеси в многоэтажном доме погиб человек, двое пострадали, сообщили в МЧС.
РИА Новости 00:39
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 01:37
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Экономика
ВТБ выиграл у Сбербанка тендер метро с контрактом на ₽4 млн дешевле
ВТБ выиграл конкурс по организации приема банковских карт на инфраструктуре Московского метрополитена и ГУП «Мосгортранс», свидетельствуют данные портала госзакупок.
РБК вчера в 23:21
Политика
Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия вчера в 16:46
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Видео отдыха Прилучного с Карпович попало в Сеть
Отдыхающая в Ялте вместе с детьми артиста пара попала на камеры в местном аквапарке. Издание Super опубликовало видео с их участием.
Московский Комсомолец 01:39
Кино
Съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия» стартовали в Петербурге
В новом сезоне сериала зрители увидят уже давно полюбившегося им следователя Марию Шевцову.
iReactor 08 июля в 04:20
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель.
Деловое.ТВ вчера в 12:21
Происшествия
Анестезиолога-насильника суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии
Evo-rus.com вчера в 09:35
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
Общество
В Горном Алтае умер зараженный коронавирусом ветеран ВОВ
Еще один пациент, зараженный коронавирусом, умер в Республике Алтай За сутки в регионе выявлено 44 новых случая инфицирования В июне у него диагностировали коронавирус.
АМИТЕЛ 00:16
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Политика
Кандидат в президенты США Джо Байден преклонил колено
Кандидат от демократической партии на выборах в США Джо Байден проявил солидарность с протестующими против расизма.
МИР 24 вчера в 23:32
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30