Скоро россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что вскоре россияне смогут выбирать, в каком виде получать пенсию. Как вариант, возможно будут предложены даже цифровые рубли. Окончательное решение о выпуске цифровой валюты пока еще не принято.В источнике
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Каким ЦБ предложил сделать цифровой рубль По предложению регулятора, цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными рублями. ЦБ будет самостоятельно выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.
РБК23:00
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