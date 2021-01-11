Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что вскоре россияне смогут выбирать, в каком виде получать пенсию. Как вариант, возможно будут предложены даже цифровые рубли. Окончательное решение о выпуске цифровой валюты пока еще не принято.

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С чего всё началось Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России Каким ЦБ предложил сделать цифровой рубль По предложению регулятора, цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными рублями. ЦБ будет самостоятельно выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. РБК 23:00