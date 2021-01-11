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Первый областной портал новостей
Первый областной портал новостей

Скоро россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что вскоре россияне смогут выбирать, в каком виде получать пенсию. Как вариант, возможно будут предложены даже цифровые рубли. Окончательное решение о выпуске цифровой валюты пока еще не принято.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России

Каким ЦБ предложил сделать цифровой рубль По предложению регулятора, цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными рублями. ЦБ будет самостоятельно выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.
РБК23:00
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Украинская погранслужба сообщила о попытке прорыва в Крым

Киев, 12 января 2021, 16:24 — REGNUM Украинские пограничники задержали мужчину на внедорожнике, который пытался прорваться в Крым через контрольный пункт «Чонгар», сообщает 12 января пресс-центр пограничной службы Украины.
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Commerzbank допускает новый виток роста доходности и доллара

Доллар взял паузу после сильного роста в понедельник, при этом индекс доллара DXY не изменился на уровне 90,4630, но вскоре он может снова подняться, поскольку доходность государственных облигаций США вырастет в ожидании дальнейшего фискального стимулирования администрации нового президента Джо Байдена, говорят аналитики.
Profinance.ru03:56