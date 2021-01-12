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РБК
РБК

Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России

Отчет подготовлен после публикации Банком России в октябре 2020 года доклада о концепции цифрового рубля: эксперты решили оценить риски и перспективы новой формы валюты в России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России

Каким ЦБ предложил сделать цифровой рубль По предложению регулятора, цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными рублями. ЦБ будет самостоятельно выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.
РБК23:00
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Экономика сегодня

Эксперты дали оценку проекту цифрового рубля

Экономика сегодня01:17
Царьград

ЦБ потеряет роль регулятора? Набиуллиной указали на риск новой инициативы с рублём

Царьград03:19
Рамблер

Раскрыты риски внедрения цифрового рубля в России

Рамблер01:31
ФАН

Аналитики оценили последствия внедрения цифрового рубля

ФАН01:29
Финансовая газета

Эксперты: цифровой рубль может стать источником давления на независимые банки

Финансовая газета04:34
Центральная Служба Новостей

Аналитики рассказали о главных рисках введения в стране цифрового рубля

Центральная Служба Новостей23:49
РБК

Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России

РБК23:00
РК-Ньюс

Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в РФ

РК-Ньюс03:48

Смартфон Redmi 8 получил обновление MIUI 12 в России

Речь о новой прошивке MIUI 12.0.1.0 QCNRUXM Приятной новостью для владельцев российских Redmi 8 стало то, что смартфоны наконец-то получили долгожданное обновление фирменной оболочки до последней версии.
Центральная Служба Новостей10 января в 11:05

Иркутские врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких

Беременную пациентку с COVID-19 и 100-процентным поражением легких вылечили в Иркутском городском перинатальном центре, рассказала РИА Новости заведующая отделением анестезиологии и реанимации №2 Городского перинатального центра (ГПЦ) Галина Шкандрий.
РИА Новости05:13

В Петербурге ребенок упал из окна школы

Санкт-Петербург, 12 января 2021, 12:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге госпитализировали ребенка, который при невыясненных обстоятельствах упал из окна учебного заведения в Приморском районе города.
REGNUM04:24

Тверские автомобилисты стали тратить больше времени на оплату парковки в центре Твери

Суть изменений в том, что тверитяне и гости города для оплаты муниципальных платных парковок не смогут воспользоваться интернет-порталом tverparking.ru и мобильным приложением "Горпарковки".
НашеМедиа04:10