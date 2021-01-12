Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России
Отчет подготовлен после публикации Банком России в октябре 2020 года доклада о концепции цифрового рубля: эксперты решили оценить риски и перспективы новой формы валюты в России.В источнике
С чего всё началось
Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России
Каким ЦБ предложил сделать цифровой рубль По предложению регулятора, цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными рублями. ЦБ будет самостоятельно выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.
РБК23:00
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Центральная Служба Новостей23:49