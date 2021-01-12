В чем риски новой технологии Эксперты центра "Сколково-РЭШ" выделяют множество мотивов для внедрения цифровой валюты — от политических (наиболее инновационные центральные банки увеличат свою роль в мировой экономике) до экономических и социальных (цифровая валюта может истребить неправомерные транзакции и минимизировать риски кражи денежных средств).

С чего всё началось Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России Каким ЦБ предложил сделать цифровой рубль По предложению регулятора, цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными рублями. ЦБ будет самостоятельно выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. РБК 23:00