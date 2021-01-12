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РБК
РБК

Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России

В чем риски новой технологии Эксперты центра "Сколково-РЭШ" выделяют множество мотивов для внедрения цифровой валюты — от политических (наиболее инновационные центральные банки увеличат свою роль в мировой экономике) до экономических и социальных (цифровая валюта может истребить неправомерные транзакции и минимизировать риски кражи денежных средств).В источнике
Экономика сегодня
АБН
ФАН
Центральная Служба Новостей
С чего всё началось
РБК

Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России

Каким ЦБ предложил сделать цифровой рубль По предложению регулятора, цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными рублями. ЦБ будет самостоятельно выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.
РБК23:00
Подробнее о событии
АБН

Аналитики перечислили основные риски внедрения цифрового рубля в России

АБН02:03
Компания

Названы основные риски внедрения цифрового рубля в России

Компания02:03
Рамблер

Раскрыты риски внедрения цифрового рубля в России

Рамблер01:31
ФАН

Аналитики оценили последствия внедрения цифрового рубля

ФАН01:29
Экономика сегодня

Эксперты дали оценку проекту цифрового рубля

Экономика сегодня01:17
Центральная Служба Новостей

Аналитики рассказали о главных рисках введения в стране цифрового рубля

Центральная Служба Новостей23:49
РБК

Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России

РБК23:00

Адвокат историка Соколова обжаловал его приговор

Адвокат Сергей Лукьянов, представляющий интересы историка Олега Соколова в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов, обжаловал вынесенный в отношении его клиента приговор суда.
RT на русском02:09

При заезде в гостиницы Подмосковья перестанут требовать тест на COVID-19

"С 13.01.2021 перестают действовать: заезд в гостиницу возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня заезда, либо методом ИФА - полученных не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня заезда", - говорится в сообщении.
РИА Новости02:36

В Пензенской области сохранят минимальные цены на масло и сахар

Министерство промышленности и торговли РФ, Минсельхоз РФ и хозяйствующие субъекты подписали соответствующее соглашение с целью регулирования цен на товары первой необходимости (масло подсолнечное и сахар-песок).
ПензаСМИвчера в 09:12

Метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой

Как уточняет Чебров, специалисты по сведениям инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, зафиксировали сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января).
Газета.Ru01:20