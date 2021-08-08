Спортивный директор «Баварии»: «Мы никогда не вели переговоры с Месси»

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич опроверг слухи о том, что мюнхенский клуб пытался подписать Лионеля Месси.К сожалению, для нас это невозможно.