РИА НовостиЭксперты назвали города России, где быстрее всего дорожают «однушки»Аналитики назвали российские города, в которых быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры.Lenta.ruПо итогам первого полугодия средняя стоимость «однушки» составила 5,6 миллиона рублей.Lenta.ruВ культурной столице средний чек однокомнатной квартиры увеличился на 40,21% — до 5,5 миллиона рублей.РИА НовостиВ столице стоимость "однушки" выросла за пять лет на 31,41% — до 9,2 миллиона рублей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАБНАБНЭкономика сегодняПрофильSmolnarod.ruФАНПолитРоссияНевские НовостиРамблерБлокнот КраснодарРоссийская газетаВести СочиНародные новостиНовые известия КубаньГолос правды (ст. Полтавская)Подробнее о событииСочи и Иркутск стали лидерами по росту цен на «однушки»Экономика сегоднявчера в 04:07Названы города РФ, где быстрее всего дорожают однокомнатные квартирыРЕН ТВвчера в 01:18В каких городах России больше всего подорожали «однушки», рассказали аналитикиПрофильвчера в 02:17Иркутск вошел в список городов РФ, где быстрее всего дорожают однокомнатные квартирыSIA.ruвчера в 02:03Названы города с самыми быстро дорожающими однушкамиLenta.ruвчера в 01:45Перечислены города России с самым быстрым ростом стоимости «однушек»ФАНвчера в 02:52Эксперты назвали города России, где быстрее всего дорожают «однушки»РИА Новостивчера в 01:00Показать ещёОценить58Поделиться