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Эксперты назвали города России, где быстрее всего дорожают «однушки»

Аналитики назвали российские города, в которых быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры.
Lenta.ru
По итогам первого полугодия средняя стоимость «однушки» составила 5,6 миллиона рублей.
Lenta.ru
В культурной столице средний чек однокомнатной квартиры увеличился на 40,21% — до 5,5 миллиона рублей.
РИА Новости
В столице стоимость "однушки" выросла за пять лет на 31,41% — до 9,2 миллиона рублей.
РИА Новости

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