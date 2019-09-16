Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).

с чего всё началось

По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц. Телефонный опрос 1500 человек по репрезентативной выборке провел научно-технический центр «Перспектива» в июле 2019 года. 59% населения не имеют вообще никаких сбережений, показало исследование.

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