— РИА Новости. Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

с чего всё началось

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости». В исследовании учитывались 70 показателей условий жизни в регионе. На их основе был рассчитан рейтинговый балл.

Происшествия В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.

Экономика Депозиты проявили несостоятельность Состоятельные клиенты все больший интерес проявляют не только к облигациям, но и к потенциально более доходным акциям и структурным продуктам.

Общество Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Политика Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах В январе Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Происшествия Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.

Общество Ледовый городок на центральной площади Читы убирают На центральной площади Читы рабочие разбирают ледовый городок. Об этом 17 февраля сообщил корреспондент «МК в Чите».

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.