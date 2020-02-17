Общество
ИзвестияЭксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости». В исследовании учитывались 70 показателей условий жизни в регионе. На их основе был рассчитан рейтинговый балл.
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— РИА Новости. Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.РИА Новости16:40
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Общество
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Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
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Общество
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Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общество
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Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
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Общество
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Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
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Армия и оружие
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Политика
Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе»
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