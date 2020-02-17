Общество

ИзвестияИзвестияЭксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости». В исследовании учитывались 70 показателей условий жизни в регионе. На их основе был рассчитан рейтинговый балл.
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с чего всё началось

Названы лучшие российские регионы по качеству жизни

— РИА Новости. Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости16:40

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Подмосковье вошло в тройку лучших регионов по качеству жизни

Телеканал 360°16:55

Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни

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СМИ назвали рейтинг регионов России по уровню жизни

Life.ru17:58

Стали известны регионы России с самым высоким качеством жизни

РЕН ТВ17:40

Рейтинг регионов по качеству жизни за 2019 год вновь возглавила Москва

Московский Комсомолец17:15

Названы российские регионы с лучшим качеством жизни

РБК19:43

Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019

РИА Новости16:00
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Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии

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Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
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В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров

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Газета.Ru 08:00
Шоу-бизнес

«Фрейя очень нестабильна, наркозависимый человек»: невестка Марии Шукшиной выпрашивает деньги

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Коммерсантъ 18:53
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Повестка спикеров ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности сменилась с антироссийской на антикитайскую.
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Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Lenta.ru 15:16
Происшествия

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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
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Волочкова планирует судиться с Большим театром из-за пенсии

Бывшая балерина Анастасия Волочкова намерена судиться с Большим театром, поскольку ей не выплачивают пенсию, передает сайт kp.ru.
Газета.Ru 15:51
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что новым вирусом могут заразиться две трети населения Земли.
Страна Советов on-line 14 февраля в 07:37
Экономика

Депозиты проявили несостоятельность

Состоятельные клиенты все больший интерес проявляют не только к облигациям, но и к потенциально более доходным акциям и структурным продуктам.
Коммерсантъ 17:22
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru 09:58
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 19:46
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 09:18
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

В январе Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
RT на русском 10:19
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews 13:20
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия 12:55
Происшествия

В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи

"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Газета.Ru 14:12
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Общество

Ледовый городок на центральной площади Читы убирают

На центральной площади Читы рабочие разбирают ледовый городок. Об этом 17 февраля сообщил корреспондент «МК в Чите».
Московский Комсомолец Чита 19:51
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Известия 16:20
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM 19:59
Политика

Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
РИА Новости 19:32
Происшествия

На трассе «Сортавала» опрокинулся автобус с российскими туристами

Вести.Ru 17:35
Армия и оружие

США захотели заменить в Африке американских солдат на местных

Красная весна 14 февраля в 12:09
Политика

Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе»

Решение об отказе рассматривать план, предложенный Мюнхенской конференцией по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, приняли украинские власти, сообщает издание «Европейская правда», ссылаясь на МИД Украины.
REGNUM 14 февраля в 21:05
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