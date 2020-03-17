с чего всё началось

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опубликованную на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv статью китайских ученых. Сначала была проверена контрольная группа из 3694 здоровых жителей Уханя.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Здоровье Медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом на Урале Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что медики получили подтверждение первого случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Среднего Урала.

Футбол Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Здоровье В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса "В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.

Политика Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.

Общество Пандемия коронавируса может продлиться два года Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.

Экономика Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.

Экономика S&P предсказало глобальную рецессию Из отчета не ясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или же считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.

Общество Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса Правительство Финляндии приняло решение о введении чрезвычайного положения до 13 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.