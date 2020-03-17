Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опубликованную на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv статью китайских ученых. Сначала была проверена контрольная группа из 3694 здоровых жителей Уханя.
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с чего всё началось
Как сообщает medRxiv
, соответствующее исследование проводилось путем сравнения процентного соотношения групп крови у 2173 пациентов с COVID-19 из трех больниц в Ухане и Шэньчжэне.
Российская газета11:17

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Вирусологи: группа крови влияет на риск заразиться COVID-2019

Российская газета11:17

Объявлено, с какой группой крови больше шансов заболеть коронавирусом

РЕН ТВ06:17

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Газета.Ru08:47

Ученые обнаружили связь между группой крови и вероятностью заболеть коронавирусом

Известия08:09

Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу

РИА Новости07:14

Названа группа крови, обладатели которой чаще заражаются коронавирусом

Planet Today09:05

Ученые оценили шансы заразиться коронавирусом для людей с разными группами крови

ТАСС Наука 04:11
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Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Общество

DOOM — круто, и это доказывают первые рецензии на DOOM Eternal

Игромания.ру 10:50
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Известия 08:26
Общество

В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России.
Газета.Ru 10:19
Здоровье

Медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом на Урале

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что медики получили подтверждение первого случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Среднего Урала.
АиФ Урал 10:36
Политика

Суд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»

Суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.
RT на русском 00:41
Футбол

Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 11:33
Здоровье

В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
RuNews24.ru 08:28
Здоровье

Эксперты протестировали коронавирус на уязвимость по отношению к теплу

Согласно исследованиям, вирус может ослабнуть ближе к лету. Эксперты протестировали коронавирус на уязвимость по отношению к теплу.
Деловое.ТВ 09:45
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
РИА Новости 10:44
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс 10:02
Общество

Пандемия коронавируса может продлиться два года

Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.
UfaTime.ru 10:48
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
РИА Новости 10:05
Экономика

Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта

Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
ПолитРоссия 05:18
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Экономика

S&P предсказало глобальную рецессию

Из отчета не ясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или же считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.
РБК 10:36
Футбол

Коронавирус не помешает проведению чемпионата Белоруссии

Белорусская федерация футбола (АБФФ) не собирается останавливать местный чемпионат из-за эпидемии коронавируса в Европе.
Матч ТВ 11:36
Общество

Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян

Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Интерфакс 10:04
Общество

Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Финляндии приняло решение о введении чрезвычайного положения до 13 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Gazeta.SPb 03:05
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия вчера в 05:56
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Общество

В Оренбуржье из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности

Оренбург, 17 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Оренбургской области вводится режим повышенной готовности.
REGNUM 11:35
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:36
Киберспорт

Dendi и Lil вошли в команду освещения благотворительного турнира WeSave! Charity Play по Dota 2

В список вошли Данил «Dendi» Ишутин, Илья «Lil» Ильюк, Андрей «Mag» Чипенко и Андрей «Ghostik» Кадык — их команды не участвуют в чемпионате.
Sport24.ru вчера в 23:29
Общество

В Астраханской области объявили режим повышенной готовности

Вводится режим сегодняшнего дня в целях недопущения распространения коронавируса и гриппа на территории региона.
ГТРК Лотос 08:29
Футбол

Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

На общем собрании на основании бюро исполкома решили приостановить РПЛ и Молодежное первенство до 10 апреля 2020 года.
Спорт-Экспресс 11:25
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