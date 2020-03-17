Коронавирус
Газета.RuЭксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опубликованную на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv статью китайских ученых. Сначала была проверена контрольная группа из 3694 здоровых жителей Уханя.
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с чего всё началось
Как сообщает medRxiv, соответствующее исследование проводилось путем сравнения процентного соотношения групп крови у 2173 пациентов с COVID-19 из трех больниц в Ухане и Шэньчжэне.Российская газета11:17
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Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
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Политика
Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым
Общество
В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России.
Здоровье
Медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом на Урале
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что медики получили подтверждение первого случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Среднего Урала.
Политика
Суд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»
Суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.
Футбол
Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса
Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
Здоровье
Эксперты протестировали коронавирус на уязвимость по отношению к теплу
Согласно исследованиям, вирус может ослабнуть ближе к лету. Эксперты протестировали коронавирус на уязвимость по отношению к теплу.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Общество
Пандемия коронавируса может продлиться два года
Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Экономика
Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта
Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Экономика
S&P предсказало глобальную рецессию
Из отчета не ясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или же считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.
Футбол
Коронавирус не помешает проведению чемпионата Белоруссии
Белорусская федерация футбола (АБФФ) не собирается останавливать местный чемпионат из-за эпидемии коронавируса в Европе.
Общество
Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян
Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Общество
Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Финляндии приняло решение о введении чрезвычайного положения до 13 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
В Оренбуржье из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности
Оренбург, 17 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Оренбургской области вводится режим повышенной готовности.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Киберспорт
Dendi и Lil вошли в команду освещения благотворительного турнира WeSave! Charity Play по Dota 2
В список вошли Данил «Dendi» Ишутин, Илья «Lil» Ильюк, Андрей «Mag» Чипенко и Андрей «Ghostik» Кадык — их команды не участвуют в чемпионате.
Общество
В Астраханской области объявили режим повышенной готовности
Вводится режим сегодняшнего дня в целях недопущения распространения коронавируса и гриппа на территории региона.
Футбол
Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
На общем собрании на основании бюро исполкома решили приостановить РПЛ и Молодежное первенство до 10 апреля 2020 года.