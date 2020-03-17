Коронавирус
Газета.RuЭксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опубликованную на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv статью китайских ученых. Сначала была проверена контрольная группа из 3694 здоровых жителей Уханя.
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с чего всё началось
Как сообщает medRxiv, соответствующее исследование проводилось путем сравнения процентного соотношения групп крови у 2173 пациентов с COVID-19 из трех больниц в Ухане и Шэньчжэне.Российская газета11:17
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Здоровье
В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом пензячки
В рамках совещания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавируса министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии женщины, у которой сегодня был подтвержден диагноз.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упали снижаются на 3,83%, торгуясь на уровне $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск Последний раз топливо данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Происшествия
В Киеве поймали грабителей, укравших 100 тыс. медицинских масок
В Киеве задержали группу злоумышленников, которые, угрожая оружием, забрали у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок, сообщает прокуратура украинской столицы.
Общество
Греф посоветовал россиянам меньше пользоваться наличными
Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам на фоне распространения коронавируса как можно меньше пользоваться наличными деньгами, использовать бесконтактные платежи, об этом он сказал в ходе интернет-конференции для журналистов.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Экономика
Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
Общество
Россия ограничивает въезд иностранных граждан
Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Общество
Число случаев коронавируса в Москве достигло 56
Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Политика
Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что Америка причастна к распространению коронавируса, и назвал их "бесчестными".
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Футбол
Футболист «Ювентуса» Матюиди сдал положительный тест на коронавирус
Футболист сборной Франции и туринского "Ювентуса" Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского клуба.
Наука
Свитки Мертвого моря из вашингтонского музея оказались подделкой
Футбол
«В „Спартаке“ кричали с трибун: „Иди арбузы продавай“. Играть не хотелось». Как Мелкадзе переродился в «Тамбове»
Думаю, в "Тамбове" Мелкадзе вышел на новой уровень, стал сильнее и сделал шаг к футбольной зрелости.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Экономика
S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса
Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия.
Здоровье
В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита
Политика
Путин: России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Москва, 17 марта 2020, 16:56 — REGNUM России удалось сдержать распространение коронавируса на своей территории.
Спорт
МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио
МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Политика
Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Рады Мосийчука
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, который обвиняется в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Гаджеты
Microsoft показала новые способности Xbox Series X
В выложенных роликах на YouTube-канале Xbox показана разница во времени загрузки игр. Другой ролик демонстрирует новую «фишку» Xbox.
Хоккей
КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина
Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.