с чего всё началось

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опубликованную на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv статью китайских ученых. Сначала была проверена контрольная группа из 3694 здоровых жителей Уханя.

Здоровье В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом пензячки В рамках совещания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавируса министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии женщины, у которой сегодня был подтвержден диагноз.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года Майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упали снижаются на 3,83%, торгуясь на уровне $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск Последний раз топливо данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.

Политика Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Общество Греф посоветовал россиянам меньше пользоваться наличными Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам на фоне распространения коронавируса как можно меньше пользоваться наличными деньгами, использовать бесконтактные платежи, об этом он сказал в ходе интернет-конференции для журналистов.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Экономика Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.

Общество Россия ограничивает въезд иностранных граждан Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Общество Число случаев коронавируса в Москве достигло 56 Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.

Политика Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

Экономика S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия.

Политика Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Рады Мосийчука Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, который обвиняется в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.

Гаджеты Microsoft показала новые способности Xbox Series X В выложенных роликах на YouTube-канале Xbox показана разница во времени загрузки игр. Другой ролик демонстрирует новую «фишку» Xbox.