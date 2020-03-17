Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опубликованную на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv статью китайских ученых. Сначала была проверена контрольная группа из 3694 здоровых жителей Уханя.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названа группа крови, обладатели которой чаще заражаются коронавирусом

Planet Today09:05

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Газета.Ru08:47

Ученые оценили шансы заразиться коронавирусом для людей с разными группами крови

ТАСС Наука 04:11

Какая группа крови больше подвержена коронавирусу

Российская газета07:54

Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу

РИА Новости07:14

Объявлено, с какой группой крови больше шансов заболеть коронавирусом

РЕН ТВ06:17

Ученые обнаружили связь между группой крови и вероятностью заболеть коронавирусом

Известия08:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:24
Политика

Путин прибыл в центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

Путина в информцентре встретили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин и другие политики.
Слово и Дело 07:26
Хоккей

КХЛ приостановила матчи плей-офф Кубка Гагарина

Решение о приостановке на одну неделю было принято «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».
Ярновости 02:27
Общество

ВОЗ: коронавирусом за сутки заразились почти 14 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки коронавирусом заразились 13 903 человека по всему миру, умерли 862 заболевших.
Дождь 01:36
Политика

Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта

Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Известия вчера в 22:03
Общество

Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС

Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Lenta.ru 09:39
Политика

Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Lenta.ru 05:49
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Происшествия

Полиция установила личность водителя, сбившего вдову Любимова в Москве

Московские полицейские установили личность водителя, сбившего вдову режиссера Юрия Любимова в центре столицы.
РИА Новости 08:31
Здоровье

Forbes сообщил об утечке прогнозов Goldman Sachs по коронавирусу

Записи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 04:05
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс 10:02
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
Общество

Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 06:42
Наука

Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом

Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
ToDay News Ufa вчера в 12:44
Общество

Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
РБК 09:11
Футбол

УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня

По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Газета.Ru 09:27
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Общество

Итальянцы приняли «Арбидол» за волшебную таблетку от коронавируса

Разошедшееся по сети видео, где два итальянца в российском аэропорту «Шереметьево» описывают «Арбидол», как «чудодейственную таблетку от коронавируса», опубликовал пользователь YouTube S.T Official 17 марта на своем канале.
Красная весна 10:01
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Экономика

Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.
РБК 08:31
Авто

Toyota отзывает более 200 автомобилей Toyota Prius в России

Японская компания Toyota отзывает в России гибридные автомобили Toyota Prius.
Автоновости дня вчера в 05:01
Здоровье

Как россиянам защитить себя и близких от коронавируса? Отвечает инфекционист

В России в любом случае в ближайшие недели начнется подъем заболеваемости.
Lenta.ru 09:42
Авто

Volkswagen показал новый Amarok

Новый Amarok станет первым автомобилем Volkswagen, разработанным совместно с Ford в рамках альянса, заключенного в минувшем году.
Авторамблер 07:44
Общество

Минпромторг рассказал об объёмах выпуска медицинских масок в России

В Минпромторге России рассказали, сколько медицинских масок российские производители выпускают в настоящий момент.
RT на русском 09:47
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse

Компания Chevrolet официально представила обновленный кроссовер Chevrolet Traverse.
Автоновости дня 14 марта в 03:40
Происшествия

Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»

Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное