Коронавирус
Газета.RuЭксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опубликованную на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv статью китайских ученых. Сначала была проверена контрольная группа из 3694 здоровых жителей Уханя.
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Общество
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114
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Политика
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Хоккей
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Решение о приостановке на одну неделю было принято «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».
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ВОЗ: коронавирусом за сутки заразились почти 14 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки коронавирусом заразились 13 903 человека по всему миру, умерли 862 заболевших.
Политика
Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта
Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Общество
Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС
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Политика
Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
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Музыка
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Происшествия
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Московские полицейские установили личность водителя, сбившего вдову режиссера Юрия Любимова в центре столицы.
Здоровье
Forbes сообщил об утечке прогнозов Goldman Sachs по коронавирусу
Записи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет, пишет журнал Forbes.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Общество
Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Наука
Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом
Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Общество
Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
Футбол
УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня
По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
Итальянцы приняли «Арбидол» за волшебную таблетку от коронавируса
Разошедшееся по сети видео, где два итальянца в российском аэропорту «Шереметьево» описывают «Арбидол», как «чудодейственную таблетку от коронавируса», опубликовал пользователь YouTube S.T Official 17 марта на своем канале.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Экономика
Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.
Авто
Toyota отзывает более 200 автомобилей Toyota Prius в России
Японская компания Toyota отзывает в России гибридные автомобили Toyota Prius.
Здоровье
Как россиянам защитить себя и близких от коронавируса? Отвечает инфекционист
В России в любом случае в ближайшие недели начнется подъем заболеваемости.
Авто
Volkswagen показал новый Amarok
Новый Amarok станет первым автомобилем Volkswagen, разработанным совместно с Ford в рамках альянса, заключенного в минувшем году.
Общество
Минпромторг рассказал об объёмах выпуска медицинских масок в России
В Минпромторге России рассказали, сколько медицинских масок российские производители выпускают в настоящий момент.
Авто
Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Компания Chevrolet официально представила обновленный кроссовер Chevrolet Traverse.
Происшествия
Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»
Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.