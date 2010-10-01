Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЭксперты назвали объем сокращения добычи нефти в США

Эксперты сообщают, что по данным от 31 американских производителей нефти, сокращение добычи нефти в США может достичь 835 000 баррелей в сутки в мае и 877 000 баррелей в сутки в июне. При этом за апрель нефтедобывающие компании сократили добычу на 256 000 баррелей в сутки.
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Аналитики отмечают стремительное падение добычи нефти в США

Properm.ru06:52

Эксперты назвали объем сокращения добычи нефти в США

ИА Красная Веснавчера в 15:36

EIA скрывает катастрофическое падение сланцевой нефтедобычи США?

Вести.Ruвчера в 14:09
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Рекорд по числу смертей от коронавируса зафиксирован в России

Ранее рекордной число смертей за день было зафиксировано 29 апреля. Тогда за сутки инфекция стала причиной смерти для 108 человек.
Gazeta.SPb 07:02
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Общество

Послание из XVIII века нашли во время ремонта церкви

Строители в польском городе Замбице нашли в шпиле церкви XVIII века капсулу времени, датируемую 1797 годом.
Lenta.ru 06:18
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Свердловские власти пообещали учесть позицию Роспотребнадзора, просившего не снимать ограничения

Власти Свердловской области будут учитывать позицию регионального управления Роспотребнадзора, которое рекомендовало не снимать ограничения по коронавирусу.
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Футбол

Исполком РФС выступил за возобновление чемпионата России 21 июня

Исполком Российского футбольного союза (РФС) выступил за возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня, сообщает ТАСС.
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Общество

Эксперты не нашли на продуктах в супермаркетах коронавирус

Испанские специалисты проверили продукты в супермаркетах на наличие коронавируса.
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Происшествия

В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
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Общество

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
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Футбол

Кобелев назвал Дзюбу одним из лучших игроков РПЛ

Бывший главный тренер московского "Динамо" и "Крыльев Советов" Андрей Кобелев в интервью телекомпании "Новый век" назвал сильнейших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Piter.tv 06:31
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
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Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
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Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
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Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
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Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru вчера в 04:07
299
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
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Общество

В Кузбассе проверят жалобы медиков на нехватку средств защиты

Всего же за первые два месяца работы в условиях пандемии, по данным минздрава, почти тысяче медработников Кузбасса начислено более 28,7 миллиона рублей федеральных и региональных стимулирующих выплат.
Российская газета 02:59
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Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
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Общество

Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
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Здоровье

В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции

Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Вести.Ru 04:47
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Общество

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
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Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество

Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
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Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17

В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
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Футбол

РПЛ назвала даты 8 туров, которые будут доиграны летом

РПЛ на своем официальном сайте представила структуру календаря возобновляемого сезона Тинькофф-Чемпионат России.
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Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
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