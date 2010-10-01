Энергетика
ИА Красная ВеснаЭксперты назвали объем сокращения добычи нефти в США
Эксперты сообщают, что по данным от 31 американских производителей нефти, сокращение добычи нефти в США может достичь 835 000 баррелей в сутки в мае и 877 000 баррелей в сутки в июне. При этом за апрель нефтедобывающие компании сократили добычу на 256 000 баррелей в сутки.
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Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
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Общество
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Gazeta.SPb 07:02
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Послание из XVIII века нашли во время ремонта церкви
Строители в польском городе Замбице нашли в шпиле церкви XVIII века капсулу времени, датируемую 1797 годом.
Lenta.ru 06:18
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Свердловские власти пообещали учесть позицию Роспотребнадзора, просившего не снимать ограничения
Власти Свердловской области будут учитывать позицию регионального управления Роспотребнадзора, которое рекомендовало не снимать ограничения по коронавирусу.
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Исполком РФС выступил за возобновление чемпионата России 21 июня
Исполком Российского футбольного союза (РФС) выступил за возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:45
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Эксперты не нашли на продуктах в супермаркетах коронавирус
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В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Футбол
Кобелев назвал Дзюбу одним из лучших игроков РПЛ
Бывший главный тренер московского "Динамо" и "Крыльев Советов" Андрей Кобелев в интервью телекомпании "Новый век" назвал сильнейших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
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Российская газета вчера в 23:59
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Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru вчера в 04:07
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
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Российская газета 02:59
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В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Общество
Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
Здоровье
В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции
Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
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Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
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Газета.Ru 06:40
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
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В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Общество
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
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Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
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Футбол
РПЛ назвала даты 8 туров, которые будут доиграны летом
РПЛ на своем официальном сайте представила структуру календаря возобновляемого сезона Тинькофф-Чемпионат России.
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Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05