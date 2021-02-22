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Известия

Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

Эксперты рассказали, какой должна быть оптимальная финансовая «подушка безопасности». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает «Прайм». Они пояснили, что пандемия коронавирусной инфекции изменила размер необходимых накоплений на «черный день» и срок, на который их должно хватить.В источнике
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Московский Комсомолец
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С чего всё началось

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков считает разумным формирование финансовой "подушки безопасности" размером от шести до девяти месячных расходов семьи. А вот международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер рекомендует копить еще больше.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии

Экономист Медведев: Треть населения России не в силах создать себе финансовую подушку

ФАН11:20

Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

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Финансист обозначил оптимальную сумму «подушки безопасности»

Lenta.ru21:36

Названа оптимальная сумма «подушки безопасности» в России

Московский Комсомолец23:04

Экономисты объяснили, сколько денег нужно отложить на черный день

URA.Ru21:45

Финансисты назвали оптимальную сумму «подушки безопасности» в России

Комсомольская правда00:40

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

ПРАЙМ20:04
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Выставка шедевров из коллекций Эрмитажа и Cartier открылась в Санкт-Петербурге

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FBM.ruвчера в 00:52

В МИДе заявили о разочаровании решением ЕС о санкциях против РФ

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Газета.Ru14:41