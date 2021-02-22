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Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

Эксперты рассказали, какой должна быть оптимальная финансовая «подушка безопасности». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает «Прайм». Они пояснили, что пандемия коронавирусной инфекции изменила размер необходимых накоплений на «черный день» и срок, на который их должно хватить.В источнике
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С чего всё началось

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков считает разумным формирование финансовой "подушки безопасности" размером от шести до девяти месячных расходов семьи. А вот международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер рекомендует копить еще больше.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии

Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

Известия01:33

Финансисты назвали оптимальную сумму «подушки безопасности» в России

Комсомольская правда00:40

Финансист Гужиков назвал оптимальный размер «подушки безопасности» в России

ФАН23:54

Названа оптимальная сумма «подушки безопасности» в России

Московский Комсомолец23:04

Экономисты объяснили, сколько денег нужно отложить на черный день

URA.Ru21:45

Финансист обозначил оптимальную сумму «подушки безопасности»

Lenta.ru21:36

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

ПРАЙМ20:04
Интересное

Boeing рекомендовала приостановить полеты серии 777 после инцидента с отказом двигателя

Компания Boeing выпустила заявление, в котором порекомендовала всем авиакомпаниям приостановить эксплуатацию лайнеров серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 после того, как накануне в США произошло возгорание одного из таких двигателей в ходе выполнения рейса.
Ведомости02:15

Яровая предложила приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма

Группа депутатов от "Единой России" во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой подготовила к внесению в нижнюю палату парламента поправки, которые должны приравнять клевету в отношении ветеранов к реабилитации нацизма.
Интерфакс05:50

Израильские военные сообщили о пресечении ВМС «подозрительной активности» у побережья Газы

ВМС Израиля пресекли в понедельник в Средиземном море у побережья сектора Газа "подозрительную активность", которая "представляла потенциальную угрозу" для израильских военных кораблей.
ТАСС06:01

Предприниматели хотят предложить кабмину свои меры для нового пакета поддержки бизнеса

Как пишет сегодня Forbes, главные деловые организации МСП в стране — «Опора России» и «Деловая Россия» — решили предложить кабмину меры, которые не связаны с поддержкой занятости, а озвучивались предпринимателями раньше, но по тем или иным причинам не нашли в Правительстве поддержки.
Бизнес.Рувчера в 08:08