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Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

Эксперты рассказали, какой должна быть оптимальная финансовая «подушка безопасности». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает «Прайм». Они пояснили, что пандемия коронавирусной инфекции изменила размер необходимых накоплений на «черный день» и срок, на который их должно хватить.В источнике
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С чего всё началось

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков считает разумным формирование финансовой "подушки безопасности" размером от шести до девяти месячных расходов семьи. А вот международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер рекомендует копить еще больше.
ПРАЙМ20:04
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Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

Известия01:33

Финансисты назвали оптимальную сумму «подушки безопасности» в России

Комсомольская правда00:40

Финансист обозначил оптимальную сумму «подушки безопасности»

Lenta.ru21:36

Названа оптимальная сумма «подушки безопасности» в России

Московский Комсомолец23:04

Экономисты объяснили, сколько денег нужно отложить на черный день

URA.Ru21:45

Финансист Гужиков назвал оптимальный размер «подушки безопасности» в России

ФАН23:54

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

ПРАЙМ20:04
Интересное

Александра Бортич прокомментировала Дудю расследование о «дворце Путина»

Российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич, подвергшаяся в последнее время нападкам, в интервью блогеру Юрию Дудю прокомментировала расследование Алексея Навального про «дворец Путина» в Геленджике.
Мой Брянск19 февраля в 07:09

Яровая предложила приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма

Группа депутатов от "Единой России" во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой подготовила к внесению в нижнюю палату парламента поправки, которые должны приравнять клевету в отношении ветеранов к реабилитации нацизма.
Интерфакс05:50

Семья мальчика, погибшего из-за переохлаждения в Техасе, подала иск на $100 млн

Семья мальчика, замерзшего насмерть в штате Техас, подала иск на $100 млн к группе энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), которая обслуживает около 90% потребителей штата и местной энергетической компании Entergy.
ТАСС21:50

В Минобороны Грузии анонсировали полет первого отремонтированного Су-25

Первый полет восстановленного грузинскими силами штурмовика Су-25 состоится в ближайшие две недели, 21 февраля заявил кандидат в министры обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе на объединенном заседании парламентских комитетов.
ИА Красная Весна19:31

Губерниев высказался о словах норвежского журналиста про российских биатлонистов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о словах норвежского журналиста Эстена Сеттера, заявившего, что сборная России заслужила провальное выступление на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке из-за допингового прошлого.
RT на русском07:18