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Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

Эксперты рассказали, какой должна быть оптимальная финансовая «подушка безопасности». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает «Прайм». Они пояснили, что пандемия коронавирусной инфекции изменила размер необходимых накоплений на «черный день» и срок, на который их должно хватить.В источнике
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С чего всё началось

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков считает разумным формирование финансовой "подушки безопасности" размером от шести до девяти месячных расходов семьи. А вот международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер рекомендует копить еще больше.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии

Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

Известия01:33

Финансисты назвали оптимальную сумму «подушки безопасности» в России

Комсомольская правда00:40

Финансист обозначил оптимальную сумму «подушки безопасности»

Lenta.ru21:36

Названа оптимальная сумма «подушки безопасности» в России

Московский Комсомолец23:04

Экономисты объяснили, сколько денег нужно отложить на черный день

URA.Ru21:45

Финансист Гужиков назвал оптимальный размер «подушки безопасности» в России

ФАН23:54

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

ПРАЙМ20:04
Интересное

Российский беспилотник «Орион» нанес 17 ударов по террористам в Сирии

Один из российских средневысотных ударных беспилотников большой продолжительности полета "Орион" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов, сообщается в сюжете на телеканале "Россия 1", посвященном российским беспилотным летательным аппаратам.
РИА Новостивчера в 13:24

Американский президент Джо Байден обвинил Россию в подрыве отношений Европы и США

Как стало известно EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник, по заявлению президента Соединенных Штатов Джо Байдена, Россия стремится «подорвать» трансатлантическое партнерство Америки с союзниками.
Evo-rus.comвчера в 02:37

В Испании расследуют групповое изнасилование на вечеринке со звездами

Полиция в провинции Мадрид расследует заявление о групповом изнасиловании, произошедшем на нелегальной вечеринке, на которой присутствовали участники популярного реалити-шоу La isla de las tentaciones ("Остров искушений"), сообщает издание 20minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
РИА Новости04:15

Первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H5N8 подтвержден в России

Экспертами центра «Вектор» было подтверждено, что люди заразились именно штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. Это первый в мире случай инфицирования человека, отметила в субботу, 20 февраля на брифинге руководитель федерального Управления Роспотребнадзора Анна Попова.
Kursk.comвчера в 07:59

Россия готова к продолжению переговоров с Турцией о поставке истребителей Су-35 и Су-57

Как информируют представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), Россия готова заключить контракт на поставку Турции новейших военных самолетов.
Военное дело03:25