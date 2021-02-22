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Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

Эксперты рассказали, какой должна быть оптимальная финансовая «подушка безопасности». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает «Прайм». Они пояснили, что пандемия коронавирусной инфекции изменила размер необходимых накоплений на «черный день» и срок, на который их должно хватить.В источнике
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С чего всё началось

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков считает разумным формирование финансовой "подушки безопасности" размером от шести до девяти месячных расходов семьи. А вот международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер рекомендует копить еще больше.
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Финансисты назвали оптимальную сумму «подушки безопасности» в России

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