Эксперты рассказали, какой должна быть оптимальная финансовая «подушка безопасности». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает «Прайм». Они пояснили, что пандемия коронавирусной инфекции изменила размер необходимых накоплений на «черный день» и срок, на который их должно хватить.

С чего всё началось Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день» Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков считает разумным формирование финансовой "подушки безопасности" размером от шести до девяти месячных расходов семьи. А вот международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер рекомендует копить еще больше. ПРАЙМ 20:04