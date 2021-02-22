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Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

Эксперты рассказали, какой должна быть оптимальная финансовая «подушка безопасности». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает «Прайм». Они пояснили, что пандемия коронавирусной инфекции изменила размер необходимых накоплений на «черный день» и срок, на который их должно хватить.В источнике
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С чего всё началось

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков считает разумным формирование финансовой "подушки безопасности" размером от шести до девяти месячных расходов семьи. А вот международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер рекомендует копить еще больше.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии

Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

Известия01:33

Финансисты назвали оптимальную сумму «подушки безопасности» в России

Комсомольская правда00:40

Финансист обозначил оптимальную сумму «подушки безопасности»

Lenta.ru21:36

Названа оптимальная сумма «подушки безопасности» в России

Московский Комсомолец23:04

Экономисты объяснили, сколько денег нужно отложить на черный день

URA.Ru21:45

Финансист Гужиков назвал оптимальный размер «подушки безопасности» в России

ФАН23:54

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

ПРАЙМ20:04
Интересное

МИД Польши и Украины попросили Байдена остановить «Северный поток — 2»

Главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2». Своё письмо министры опубликовали в журнале Politico.
RT на русском05:14

«Норникель» выплатит 146 млрд рублей ущерба из-за разлива топлива на ТЭЦ

Руководство предприятия приняло решение не обжаловать постановление суда о взыскании материального ущерба, нанесенного природе из-за утечки дизельного топлива на ведомственной ТЭЦ-3 в Норильске.
Московские новости19 февраля в 09:34

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину

В субботу, 20 февраля, осведомлённый источник сообщал "Интерфаксу", что гендиректор ТГК-2 Пинигина была задержана в Москве, ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов.
Интерфакс05:03

В Испании расследуют групповое изнасилование на вечеринке со звездами

Полиция в провинции Мадрид расследует заявление о групповом изнасиловании, произошедшем на нелегальной вечеринке, на которой присутствовали участники популярного реалити-шоу La isla de las tentaciones ("Остров искушений"), сообщает издание 20minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
РИА Новости04:15