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Эксперты назвали отрасли c наибольшим ростом средних зарплат в пандемию

Как отмечают авторы, динамика средней заработной платы выглядит лучше, чем в целом по фонду оплаты труда (ФОТ, общий объем затрат компании на оплату труда персонала, в него входят зарплата, командировочные, премии, надбавки и другие выплаты), «что связано с изменением численности штата в период острой стадии (пиков волн) коронавируса».В источнике
РБК
Российская газета
Lenta.ru
ФедералПресс

С чего всё началось

Эксперты назвали отрасли c наибольшим ростом средних зарплат в пандемию

В сегменте «Гостиницы и общепит» средняя величина выплат упала на 5,9%, говорится в исследовании. что как раз объясняется сокращением числа сотрудников в отрасли, говорится в исследовании.
РБК21:00

Подробнее о событии

Названы отрасли с самым высоким ростом зарплат

ФедералПресс02:40

Названы отрасли c наибольшим ростом зарплат в пандемию

News.ru01:31

В России назвали отрасли с наибольшим ростом зарплат

Lenta.ru02:09

Названы отрасли c наибольшим ростом средних зарплат во время пандемии

Российская газета01:55

Названы отрасли с наибольшим ростом зарплат в период пандемии

Ведомости02:13

Эксперты назвали отрасли c наибольшим ростом средних зарплат в пандемию

РБК21:00
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Корреспондента «Дождя» задержали из-за акции 21 апреля

В Москве сотрудники полиции задержали корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева за участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля, сообщается на сайте телеканала.
Коммерсантъ01:43

Центробанк обсудит ужесточение регулирования ипотеки с участниками рынка

Напомним, ранее Центробанк неоднократно (в последний раз в марте нынешнего года) заявлял, что в случае дальнейшего продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость регулятор для поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков может рассмотреть вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам.
БН.ру24 апреля в 05:00