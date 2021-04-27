Как отмечают авторы, динамика средней заработной платы выглядит лучше, чем в целом по фонду оплаты труда (ФОТ, общий объем затрат компании на оплату труда персонала, в него входят зарплата, командировочные, премии, надбавки и другие выплаты), «что связано с изменением численности штата в период острой стадии (пиков волн) коронавируса».

С чего всё началось Эксперты назвали отрасли c наибольшим ростом средних зарплат в пандемию В сегменте «Гостиницы и общепит» средняя величина выплат упала на 5,9%, говорится в исследовании. что как раз объясняется сокращением числа сотрудников в отрасли, говорится в исследовании. РБК 21:00