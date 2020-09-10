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Эксперты назвали пользу страховки от хищений средств с банковских карт

Кредитные организации предлагают разные виды страховок для клиентов, в том числе от хищений средств с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта услуга на фоне участившихся атак мошенников, рассказали эксперты.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости21:16
Подробнее о событии
НТВ

Поможет ли страховка при списании денег с карты мошенниками

НТВ22:03
АБН

Эксперты оценили пользу страховки для защиты банковских карт

АБН23:50
ТК Звезда

Эксперты рассказали об особенностях страховки банковских карт от мошенников

ТК Звезда23:30
URA.Ru

Названы условия, как вернуть украденные с карты деньги. Получится не у всех

URA.Ru22:29
Рамблер

Страховка: деньги россиян оказались под угрозой

Рамблер02:06
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

РИА Новости21:16
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, полезна ли страховка от мошеннических списаний по картам

ПРАЙМ21:15

Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
7

Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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Белорусские танкисты проведут учения на западном направлении

«В рамках проводимой проверки боевой готовности на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский проводится батальонное тактическое учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады», — говорится в сообщении.
РБК07:43
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
РБК07:03
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В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В апреле-мае объем российского экспорта снизился на треть по сравнению с прошлогодним показателем, однако уже в июне отставание в объеме продаж российской продукции за рубеж заметно сократилось и составило 25%.
Российская газета19:00
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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