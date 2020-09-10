Эксперты назвали пользу страховки от хищений средств с банковских карт
Кредитные организации предлагают разные виды страховок для клиентов, в том числе от хищений средств с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта услуга на фоне участившихся атак мошенников, рассказали эксперты.В источнике
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Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости21:16
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