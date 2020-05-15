Экономика

РБКРБКЭксперты назвали популярные у российского бизнеса антикризисные меры

Российский бизнес для выживания в условиях карантинных ограничений и самоизоляции населения стремится сократить операционные затраты, добивается снижения или отсрочки арендной платы, а также переводит сотрудников на неполную рабочую неделю.
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Российские руководители стремятся не прибегать к сокращению персонала

News.ru19:44

Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе

Lenta.ru19:15

Бизнесмены нашли способы выйти из кризиса без увольнений работников

ФедералПресс18:25

Эксперты назвали популярные у российского бизнеса антикризисные меры

РБК17:00
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Единоборства

Тони Фергюсон ответил Конору Макгрегору: Держись подальше от бутылки

Потерпевший поражение на турнире UFC 249 Тони Фергюсон заметил комментарий о себе Конора Макгрегора.
Allboxing.ru вчера в 00:09
Происшествия

В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
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Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:11
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Общество

Интернет-мошенники воспользовались просом на пособия для детей

На просторах интернета насчитывается уже несколько десятков фейковых сайтов о предоставлении выплат.
Деловое.ТВ 04:13
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Здоровье

В Санкт-Петербурге выписали первого лечившегося плазмой пациента

В Санкт-Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму ранее излечившегося от коронавируса донора.
ФедералПресс 15:40
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Политика

Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России

Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
Происшествия

Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной

"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
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Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera 03:44
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Энергетика

Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть

В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Здоровье

Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы

Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска 12:08
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Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Армия и оружие

ЧВК из ОАЭ планировали масштабную военную операцию в Ливии, сообщает СМИ

РИА Новости 19:14
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
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Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета".
Москва 24 06:46
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Футбол

Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда 10:50
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 14:33
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Общество

Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
РИА Новости 19:47
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Здоровье

Кофе снижает процент жира в организме

Авторы отметили, что кофе снижал количество не только подкожного, но и висцерального жира, который скапливается в брюшной полости и окружает внутренние органы.
МИР 24 08:17
Спорт

Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина

Sports.ru вчера в 11:16
Политика

Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.
RT на русском 17:15
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Происшествия

Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова

Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова Мосгорсуд отменил решение Дорогомиловского районного суда столицы о продлении до 19 сентября срока содержания под стражей адвокату Дагиру Хасавову, который обвиняется в угрозах свидетелю по делу бывших руководителей Дагестана.
Коммерсантъ 11:14
Общество

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru 18:50
1
Политика

Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты

Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru 18:46
Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вновь начнут работать

Обо всем сообщили на страницах ТЦ во «Вконтакте». «Мега Дыбнко» и «Мега Парнас» начнут работать с 15 мая – спустя полтора месяца перерыва.
Gazeta.SPb 15:15
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Футбол

МЮ согласовал трансфер Муссы Дембеле

МЮ предложил за нападающего 62 миллиона фунтов стерлингов, и французский клуб согласился продать игрока, пишет источник со ссылкой на Todofichajes.Напомним, ранее сообщалось, что «Лион» намерен продать нескольких ведущих игроков команды, включая Дембеле.
Soccer.ru 17:48
Здоровье

В РФ число вакансий в медучреждениях выросло вдвое

С января по апрель 2020 года количество вакансий для врачей в российских бюджетных медицинских учреждениях увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
РЕН ТВ 19:39
Здоровье

В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу

Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом.
РИА Новости 19:01
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