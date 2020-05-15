Коронавирус
РБКЭксперты назвали популярные у российского бизнеса антикризисные меры
30% опрошенных приходится на системообразующие предприятия. Результаты опроса отражают мнение респондентов до объявления президентом третьего пакета антикризисных мер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Футбол
Быть или не быть: исполком РФС решит, можно ли спасти футбольный сезон
Через три дня после общего собрания клубов РПЛ стало известно, что 15 мая пройдет исполком РФС.
РИА Новости 17:24
Политика
Украина исключила закрепление особого статуса Донбасса в конституции
На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.
News.ru 17:15
Технологии
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
Общество
Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 11:27
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс. человек
От коронавируса в мире скончались больше 300 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
ИжевскИнфо.РУ 14:55
Автоспорт
Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren
Британская команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», объявила о подписании контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо.
Somanyhorses 06:53
Армия и оружие
Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео
Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей 15:00
Здоровье
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
Игры
Alan Wake будут продавать со скидкой в 90% в Steam, EGS и GOG
14 мая Remedy Entertainment снизит цену на Alan Wake и Alan Wake Collector's Edition на 90% в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.
CyberSport.ru вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Джиган может вернуться к Тимати
Джиган может вернуться к Тимати Скандальный рэпер подогрел слухи о возвращении в Black Star.
Экспресс газета 16:42
Общество
Законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили внесли в ГД
Законопроект о расширении полномочий полицейских Правительство РФ внесло в Государственную думу на рассмотрение.
Экономика сегодня вчера в 04:00
Энергетика
Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Здоровье
Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы
Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Live24 12:58
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Происшествия
В Москве умер заразившийся коронавирусом пенсионер, которого медики бросили у подъезда
Умер заразившийся коронавирусной инфекцией 75-летний Евгений Печурин, которого, по словам его дочери, медики бросили у подъезда в Москве.
ТАСС 16:52
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Кино
Прошел 1 год после гибели Тони Старка
Фото filmpro.ru Прошел год, поутихли стенания поклонников Старка, но надежда осталась.
SM News 06:02
Политика
МИД потребует от NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Требования опровергнуть опубликованную информацию о смертности от коронавируса в России будут переданы в редакции газет Financial Times и New York Times, 13 мая заявила представитель МИД России Мария Захарова.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 13:27
Музыка
«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн
Piter.tv 12 мая в 08:01
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом»
В 1983 году – ремейк с Аль Пачино и Мишель Пфайффер в главных ролях, снятый режиссером Брайаном де Пальмой, стал классикой и получил три номинации на «Золотой глобус».
МИР 24 16:31
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49