Британско-нидерландская компания Shell и американская Exxon Mobil выставили на продажу совместное голландское предприятие в по добыче природного газа компании NAM, которое является одним из крупнейших и старейших в Европе.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что динамика стоимости бензина в РФ по итогам 2022 года будет находиться в пределах или ниже инфляции даже с учетом корректировки топливного демпфера с сентября.
Россия, с конца февраля, за шесть месяцев, получила колоссальную прибыль от экспорта нефти и газа, что значительно превысило расходы на ведение боевых действий, передает RT со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.
"При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса", — заявили в Assoutenti.