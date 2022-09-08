Будьте в Плюсе

Эксперты назвали последствия ограничения цен на энергоресурсы из РФ

В случае же с газом газета Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии распространила информацию о том, что предел цены может составить $536 за тысячу кубометров, или €50 за мегаватт-час.
Известия
По мнению руководителя Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, механизм с предельными ценами может заработать, так как страны Западной Европы уже получают очень мало газа от «Газпрома».
Известия
Зонирование предполагает разделение стран Евросоюза на красную и зеленую зоны — в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива.
Известия
Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой — оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны.
Известия

Подробнее о событии

Эксперты назвали последствия ограничения цен на энергоресурсы из РФ
Известия00:33
Показать все источники

Интересное

«Газпром» построит заводы по производству СПГ и нефтепродуктов на Сахалине

«Газпром» собирается построить на Сахалине завод по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Коммерсантъ22:55

Директор «Ансельм» Канищев убежден, что котировки цен на нефть отыграют падение

Директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев заявил РИА "Новости", что падение цен на нефть – эйфория от победы политики над экономикой.
Газета.Ru17:31

Глава Uniper заявил об ожидании худшего в ситуации с поставками газа и ценами на него

Глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что предполагает худшее в ситуации с поставками российского газа и роста цен на него.
РБКвчера в 18:02

Reuters: Shell и Exxon Mobil выставили на продажу предприятие NAM по добыче газа в Европе

Британско-нидерландская компания Shell и американская Exxon Mobil выставили на продажу совместное голландское предприятие в по добыче природного газа компании NAM, которое является одним из крупнейших и старейших в Европе.
Lenta.ru6 сентября в 07:42

В ФАС заявили, что цена бензина в РФ в 2022 году будет стабильной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что динамика стоимости бензина в РФ по итогам 2022 года будет находиться в пределах или ниже инфляции даже с учетом корректировки топливного демпфера с сентября.
ТАССвчера в 21:59

Экс-глава МИД Австрии предупредила Запад о последствиях занижения цены на российскую нефть

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала цену, которую Западу придется заплатить за искусственное снижение стоимости нефти российского происхождения.
ФАНвчера в 02:29

В Европе продолжается подорожание продуктов и усиление энергокризиса

Энергетическая ситуация в Европе продолжает ухудшаться, что вынуждает власти стран тратить огромных сумм для поддержки граждан и бизнеса.
Infinicaвчера в 05:54

ZDF: доходы России от экспорта энергоресурсов превышают её расходы на спецоперацию

Россия, с конца февраля, за шесть месяцев, получила колоссальную прибыль от экспорта нефти и газа, что значительно превысило расходы на ведение боевых действий, передает RT со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.
Yakutsk.ru6 сентября в 11:59

Goldman Sachs: в 2023 году европейцы будут платить за электричество на 2 трлн евро больше

Расходы европейцев на оплату электроэнергии с начала 2023 года увеличатся на 2 трлн евро.
Infinicaвчера в 04:41

С помощью сокращения добычи ОПЕК вынуждает Индию покупать российскую нефть

Азия отказывается от поддержки идеи "Большой Семерки" о принудительном установлении потолка цен на российское сырье.
NVLвчера в 02:58

Остановка «Северного потока – 1» образовала газовый разрыв ЕС и России

Полная остановка "Северного потока – 1", по сути, привела к тому, что Европа оказалась почти отрезана от российского газа.
ИА SM-News6 сентября в 05:33

«Ъ»: «Русхимальянс» начал переговоры по покупке доли в проекте «Газпрома» «Портовая СПГ»

"Русхимальянс" (паритетное СП "Газпрома" и "Русгаздобычи" Артема Оболенского) инициировал переговоры по поводу приобретения доли в проекте "Портовая СПГ" по сжижению газа на Балтике.
Газета.Ruвчера в 00:29

«Сахалин-1» поставит на экспорт нефть впервые после четырехмесячного перерыва

В сентябре консорциум «Сахалин-1» поставит на экспорт первую партию нефти Sokol после перерыва, продлившегося четыре месяца.
Сахалин и Курилывчера в 06:55

La Stampa: запасов газа в Италии хватит на 45 дней зимы в условиях жесткого нормирования

"При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса", — заявили в Assoutenti.
РИА Новости5 сентября в 10:21

ЕК обсудит с Евросоюзом лимит цен на российский газ и снижение потребления электричества

Еврокомиссия предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, в том числе введение потолка цен на российский газ, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
РИА Новостивчера в 10:19