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Политика Сегодня

Эксперты назвали последствия разрыва налогового соглашения с Кипром

Массовое возвращение российского бизнеса с Кипра не ожидается на фоне прекращения действия налогового соглашения между Москвой и островом, полагают финансовые аналитики.В источнике
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Piter.tv

Эксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра

Piter.tv03:46
Политика Сегодня

Эксперты назвали последствия разрыва налогового соглашения с Кипром

Политика Сегодня04:56
Народные новости

Эксперты оценили вероятность «переезда» российского бизнеса с Кипра

Народные новости04:28
Общественная служба новостей

Эксперты оценили вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра

Общественная служба новостей05:06
Экономика сегодня

Эксперты оценили возможность ухода российского бизнеса с Кипра

Экономика сегодня03:19
ИА Красная Весна

Эксперты оценили возможность возвращения русского бизнеса с Кипра

ИА Красная Весна02:35
Lenta.ru

Оценена вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра

Lenta.ru01:33

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб. Об этом заявила в интервью газете "Аргументы и факты" глава Ростуризма Зарина Догузова.
РБК05:19
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Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА

Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru06:08
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В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

«Пятилетний мальчик Арсений из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost06:10
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