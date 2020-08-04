Эксперты назвали последствия разрыва налогового соглашения с Кипром
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Массовое возвращение российского бизнеса с Кипра не ожидается на фоне прекращения действия налогового соглашения между Москвой и островом, полагают финансовые аналитики.В источнике
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Эксперты оценили вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра
Общественная служба новостей05:06