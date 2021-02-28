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Lenta.ru
Lenta.ru

Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля

Российские эксперты назвали агентству «Прайм» причины, по которым рубль может неожиданно упасть в марте. По мнению специалистов, с приходом весны на российскую валюту будут влиять те же факторы, что и в феврале: угроза санкций, вакцинация в странах мира и спрос на нефть.В источнике
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Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Как правило, зимой и в начале весны в страну поступает больше валюты, чем уходит. Опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что этот год не станет исключением – прогноз по курсам на март в целом позитивен. Однако нельзя исключить факторы риска, которые могут навредить рублю.
ПРАЙМ21:00
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Экономисты назвали факторы падения курса рубля весной

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Аналитики назвали возможные причины неожиданного падения курса рубля

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Эксперты рассказали, почему рубль может снова рухнуть

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Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля в марте

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Аналитики назвали причины внезапного падения курса рубля в марте

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Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля

Lenta.ru22:03

Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

ПРАЙМ21:00
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Пародия ТНТ на телеведущих Владимира Соловьёва и Скабееву была удалена с YouTube

Юмористы Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и остальные продемонстрировали образы таких известных телеведущих, как Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Дмитрий Киселев и Артем Шейнин.
Evo-rus.comвчера в 10:10

Российские банки рассказали, как изменятся ставки по вкладам весной

Большинство российских банков в ближайшее время не планирует повышать ставки по вкладам, хотя некоторые собираются предложить россиянам весенние акции, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.
ПРАЙМ00:10

«Нужно душить ее». Японцы призвали готовиться к войне с Россией

У России отсутствуют какие-либо территориальные претензии к Японии, но отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны.
РИА Новости18:45