Российские эксперты назвали агентству «Прайм» причины, по которым рубль может неожиданно упасть в марте. По мнению специалистов, с приходом весны на российскую валюту будут влиять те же факторы, что и в феврале: угроза санкций, вакцинация в странах мира и спрос на нефть.

С чего всё началось Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет Как правило, зимой и в начале весны в страну поступает больше валюты, чем уходит. Опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что этот год не станет исключением – прогноз по курсам на март в целом позитивен. Однако нельзя исключить факторы риска, которые могут навредить рублю. ПРАЙМ вчера в 21:00