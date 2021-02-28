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Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля

Российские эксперты назвали агентству «Прайм» причины, по которым рубль может неожиданно упасть в марте. По мнению специалистов, с приходом весны на российскую валюту будут влиять те же факторы, что и в феврале: угроза санкций, вакцинация в странах мира и спрос на нефть.В источнике
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С чего всё началось

Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Как правило, зимой и в начале весны в страну поступает больше валюты, чем уходит. Опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что этот год не станет исключением – прогноз по курсам на март в целом позитивен. Однако нельзя исключить факторы риска, которые могут навредить рублю.
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