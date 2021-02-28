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Lenta.ru
Lenta.ru

Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля

Российские эксперты назвали агентству «Прайм» причины, по которым рубль может неожиданно упасть в марте. По мнению специалистов, с приходом весны на российскую валюту будут влиять те же факторы, что и в феврале: угроза санкций, вакцинация в странах мира и спрос на нефть.В источнике
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С чего всё началось

Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Как правило, зимой и в начале весны в страну поступает больше валюты, чем уходит. Опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что этот год не станет исключением – прогноз по курсам на март в целом позитивен. Однако нельзя исключить факторы риска, которые могут навредить рублю.
ПРАЙМ21:00
Подробнее о событии

Аналитики раскрыли условия падения рубля в марте

URA.Ru02:35

Рубль обрушится в марте? Мнение аналитиков

Телеканал 360°02:09

Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля

Lenta.ru22:03

Эксперты рассказали, почему рубль может снова рухнуть

News.ru00:13

Аналитики назвали причины внезапного падения курса рубля в марте

ФАН23:04

Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля

Газета.Ru01:55

Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

ПРАЙМ21:00
Интересное

С 1 марта уменьшается порог выручки для обязательного приема к оплате карт «Мир»

Торговые предприятия (включая исполнителей, владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах)) с годовой выручкой более 30 млн рублей будут обязаны принимать к оплате национальный платежный инструмент с 1 марта 2021 года, а с 1 июля следующего года этот порог снизится до 20 млн рублей.
Гарант25 февраля в 07:44

В Барселоне в ходе акции в поддержку осужденного рэпера задержаны 10 человек

По меньшей мере 10 человек были задержаны в субботу вечером в Барселоне в ходе беспорядков после митинга в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны.
ТАССвчера в 15:21