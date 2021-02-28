Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля
Российские эксперты назвали агентству «Прайм» причины, по которым рубль может неожиданно упасть в марте. По мнению специалистов, с приходом весны на российскую валюту будут влиять те же факторы, что и в феврале: угроза санкций, вакцинация в странах мира и спрос на нефть.В источнике
С чего всё началось
Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет
Как правило, зимой и в начале весны в страну поступает больше валюты, чем уходит. Опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что этот год не станет исключением – прогноз по курсам на март в целом позитивен. Однако нельзя исключить факторы риска, которые могут навредить рублю.
ПРАЙМ21:00
Подробнее о событии