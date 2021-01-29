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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК". По мнению аналитиков рынка, цены на продукты будут расти из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем.В источнике
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Московский Комсомолец

Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году

Российские власти продолжают упорно бороться с ростом цен на продукты. Теперь Минсельхоз решил вступить в переговоры с поставщиками, у которых растут затраты и которые предупреждали об увеличении отпускных цен еще прошлым летом.
Московский Комсомолец29 января в 13:31
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Life.ru

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают в 2021 году

Life.ruвчера в 16:38
Lenta.ru

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты в 2021 году

Lenta.ru29 января в 15:48
Московский Комсомолец

Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году

Московский Комсомолец29 января в 13:31
Газета.Ru

Названы продукты, которые могут подорожать в 2021 году

Газета.Ru29 января в 15:17
Комсомольская правда

В 2021 году больше всего подорожают мука и яйца

Комсомольская правда29 января в 14:53
РИА Новости

Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

РИА Новости29 января в 14:22
URA.Ru

Аналитики назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

URA.Ru29 января в 15:30

Пентагон займется моделированием рисков изменения климата

"Министерство обороны будет поддерживать включение анализа климатических рисков в моделирование, военные игры и в следующую Стратегию национальной обороны", - цитирует ТАСС главу Пентагона.
Российская газета27 января в 22:37

В Москве два сотрудника Роспотребнадзора арестованы по делу о взятке

Савеловский суд Москвы арестовал до 29 марта заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Коммерсантъ16:18