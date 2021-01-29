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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК". По мнению аналитиков рынка, цены на продукты будут расти из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем.В источнике
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С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году

И потому такие меры могут быть только временными, все равно либо цены начнут расти дальше, либо предприятия будут банкротиться, потому что уходят в минус, соблюдая требования государства», - считает руководитель аналитического департамента Артем Деев.
Московский Комсомолецвчера в 13:31
Подробнее о событии
Росбалт

Эксперты рассказали, какие продукты могут подорожать в 2021 году

Росбалтвчера в 14:56
Lenta.ru

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты в 2021 году

Lenta.ruвчера в 15:48
URA.Ru

Аналитики назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

URA.Ruвчера в 15:30
Газета.Ru

Названы продукты, которые могут подорожать в 2021 году

Газета.Ruвчера в 15:17
News.ru

Названы продукты, которые подорожают в 2021 году

News.ru16:23
Комсомольская правда

В 2021 году больше всего подорожают мука и яйца

Комсомольская правдавчера в 14:53
РИА Новости

Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

РИА Новостивчера в 14:22

Базовые продукты питания в России в январе подорожали на 1,5-4%

Аналитики сделали сравнение средних единовременных расходов (в отличие от цены, они включают в себя разные объемы упаковки, а также скидки по программам лояльности и различные акции магазинов) при покупке данных пяти продовольственных товаров с 1 по 25 января, а также в декабре 2020 года и ровно год назад (1-25 января 2020 года).
SM News28 января в 08:38

Городской суд разрешил провести повторные выборы мэра Сургута

В пятницу, 29 января, Сургутский городской суд отклонил иск одного из отстраненных ранее кандидатов, который хотел обжаловать решение конкурсной комиссии о снятии его кандидатуры с конкурса на пост мэра города.
Evo-rus.comвчера в 03:55