Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году
Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК". По мнению аналитиков рынка, цены на продукты будут расти из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем.В источнике
С чего всё началось
Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году
И потому такие меры могут быть только временными, все равно либо цены начнут расти дальше, либо предприятия будут банкротиться, потому что уходят в минус, соблюдая требования государства», - считает руководитель аналитического департамента Артем Деев.
Московский Комсомолецвчера в 13:31
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