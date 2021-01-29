Базовые продукты питания в России в январе подорожали на 1,5-4%

Аналитики сделали сравнение средних единовременных расходов (в отличие от цены, они включают в себя разные объемы упаковки, а также скидки по программам лояльности и различные акции магазинов) при покупке данных пяти продовольственных товаров с 1 по 25 января, а также в декабре 2020 года и ровно год назад (1-25 января 2020 года).