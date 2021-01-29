Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году
Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК". По мнению аналитиков рынка, цены на продукты будут расти из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем.В источнике
С чего всё началось
Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году
Российские власти продолжают упорно бороться с ростом цен на продукты. Теперь Минсельхоз решил вступить в переговоры с поставщиками, у которых растут затраты и которые предупреждали об увеличении отпускных цен еще прошлым летом.
Московский Комсомолецвчера в 13:31
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Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году
Московский Комсомолецвчера в 13:31