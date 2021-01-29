Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК". По мнению аналитиков рынка, цены на продукты будут расти из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем.

С чего всё началось Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году Российские власти продолжают упорно бороться с ростом цен на продукты. Теперь Минсельхоз решил вступить в переговоры с поставщиками, у которых растут затраты и которые предупреждали об увеличении отпускных цен еще прошлым летом. Московский Комсомолец вчера в 13:31