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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в этом году. Их слова приводит "МК". По мнению аналитиков рынка, цены на продукты будут расти из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, снабжающих перерабатывающие предприятия сырьем.В источнике
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Московский Комсомолец

Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году

Российские власти продолжают упорно бороться с ростом цен на продукты. Теперь Минсельхоз решил вступить в переговоры с поставщиками, у которых растут затраты и которые предупреждали об увеличении отпускных цен еще прошлым летом.
Московский Комсомолецвчера в 13:31
Подробнее о событии
Life.ru

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают в 2021 году

Life.ru16:38
Lenta.ru

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты в 2021 году

Lenta.ruвчера в 15:48
РИА Новости

Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

РИА Новостивчера в 14:22
Газета.Ru

Названы продукты, которые могут подорожать в 2021 году

Газета.Ruвчера в 15:17
Комсомольская правда

В 2021 году больше всего подорожают мука и яйца

Комсомольская правдавчера в 14:53
URA.Ru

Аналитики назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

URA.Ruвчера в 15:30
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Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году

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