Недвижимость

BFM.ruBFM.ruНазваны самые благоприятные регионы для ипотеки

Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.
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Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

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Названы регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

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Названы самые благоприятные регионы для ипотеки

BFM.ru03:43

Эксперты назвали регионы с самой доступной ипотекой

ПолитРоссия03:39
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Автомобили россиян получат возможность парковаться и производить вызов помощи без участия водителя.
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Трамп рассказал об истинных интересах США в Сирии

В Минобороны РФ сообщили, что государственные органы США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии более $30 млн, писал News.ru.
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Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды

Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
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Генсек НАТО отказался встречаться с украинскими моряками

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал встречаться в Одессе с украинскими моряками, которые были арестованы российской стороной после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернулись на родину в начале сентября.
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Обширный географический регион на севере Азии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока - водораздельными хребтами, идущими вдоль Тихого океана, с севера - Северным Ледовитым океаном, с юга - государственной границей России.
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Уральский федеральный округ
Федеральный округ Российской Федерации, в пределах Урала и Западной Сибири. Образован Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года. Территория округа составляет unknown operator: u'\u0437' % от территории РФ.
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