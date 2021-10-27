Будьте в Плюсе

Эксперты назвали самые благоприятные периоды для покупки доллара

Рубль продолжает укрепляться к основным валютам, и эксперты не исключают, что пришла пора задуматься о покупке "дешевого доллара".
Газета.Ru
"За последнюю неделю рубль вырос более чем на 2% к доллару, в два раза обогнав азиатские валюты, которые также значительно укрепились", - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.
Газета.Ru
Дальнейшему укреплению российской валюты будут мешать ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, полагает руководитель проекта направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров.
Рамблер
Экономист ожидает курс доллара в ноябре в рамках 69-73 рубля, евро — в диапазоне 80-84 рубля.
ФАН

Подробнее о событии

Эксперты назвали благоприятные периоды для покупки доллара
Блокнот.ру06:06
Экономист Мильчакова назвала стоимость доллара к концу ноября
ФАН05:39
Экономисты советуют россиянам скупать доллары
Дни2404:33
«Курс доллара достиг дна»: россиян призвали скупать валюту
Рамблер04:18
Эксперты назвали самые благоприятные периоды для покупки доллара
Газета.Ru01:39

Интересное

Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов на время нерабочих дней

Работа столичных магазинов, торгующих преимущественно алкоголем, будет приостановлена во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, подтвердил «Известиям» пресс-секретарь департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров.
Коммерсантъ05:29

FT: «Газпром» предложил Молдавии отказаться от интеграции с ЕС ради скидки на газ

Настоящей причиной отказа «Газпрома» заключить новый договор с Молдавией стало желание России воспользоваться ситуацией и заставить республику отказаться от интеграции с Евросоюзом.
Lenta.ru04:50