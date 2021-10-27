"За последнюю неделю рубль вырос более чем на 2% к доллару, в два раза обогнав азиатские валюты, которые также значительно укрепились", - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.
Дальнейшему укреплению российской валюты будут мешать ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, полагает руководитель проекта направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров.
Работа столичных магазинов, торгующих преимущественно алкоголем, будет приостановлена во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, подтвердил «Известиям» пресс-секретарь департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров.