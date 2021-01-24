Названы самые доходные ценные бумаги 2020 года
Аналитики назвали активы, которые обеспечили своим владельцам максимальную доходность. Доходность некоторых ценных бумаг в 2020 году позволяла получить двойную прибыль, пишет «Коммерсантъ». Самая высокая ликвидность зафиксирована на рынке паевых инвестиционных фондов.В источнике
С чего всё началось
Как поменялись инвестиционные предпочтения
Минувший год оказался очень успешным для инвестиций в розничные паевые инвестиционные фонды. Лучшую динамику продемонстрировали отраслевые фонды высокотехнологических компаний и потребительского рынка, стоимость паев которых выросла в 1,5–2 раза.
Коммерсантъвчера в 08:00
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