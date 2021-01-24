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Названы самые доходные ценные бумаги 2020 года

Аналитики назвали активы, которые обеспечили своим владельцам максимальную доходность. Доходность некоторых ценных бумаг в 2020 году позволяла получить двойную прибыль, пишет «Коммерсантъ». Самая высокая ликвидность зафиксирована на рынке паевых инвестиционных фондов.В источнике
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С чего всё началось
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Как поменялись инвестиционные предпочтения

Минувший год оказался очень успешным для инвестиций в розничные паевые инвестиционные фонды. Лучшую динамику продемонстрировали отраслевые фонды высокотехнологических компаний и потребительского рынка, стоимость паев которых выросла в 1,5–2 раза.
Коммерсантъвчера в 08:00
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Раскрыты самые прибыльные сферы инвестиций за прошлый год

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Эксперты назвали самые доходные инвестиции россиян в 2020 году

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Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах по всей России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам провести проверку организации питания в детских садах и школах после массовых отравлений детей, сообщила пресс-служба ведомства.
Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах по всей России
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Новый президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию

Первый заграничный визит нового президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию, об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике, экологии и водным ресурсам сообщил вице-премьер Равшан Сабиров.
РИА Новости01:36