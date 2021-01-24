AMD сосредоточится на продажах Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 3600 в этом квартале. Ryzen 9 5900X и 5950X останутся в дефиците

Новые сообщения знакомых с ситуацией источников говорят о том, что в этом квартале проще всего будет найти AMD Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 3600.